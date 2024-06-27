貿協將辦「台灣國際無人機展」　攜手亞創推國產無人機

▲前排左起經濟部產業發展署主任簡志雄、外貿協會董事長黃志芳、嘉義縣縣長翁章梁與多家無人機業者國際行銷座談。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(27)日於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心宣布，將呼應總統賴清德產業政策，舉辦「臺灣國際無人機展」。今年十月就將與台北電子展、物聯網AIoT展同步登場，明年更將結合台北國際航太展推出。

今日黃志芳率貿協展覽、國際行銷與市場拓展等多位主管參訪亞創中心，也與雷虎、中光電、智飛等11家無人機企業進行意見交流，並與嘉義縣縣長翁章梁共同簽署合作備忘錄，將共同促進台灣無人機的國際影響力，深化與國際間的交流合作。

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黃志芳表示，近來除了AI大熱潮之外，無人機商機也呈現大爆發，主要是因為國防、物流、農業、救援等多個領域應用市場急遽擴大。臺灣有雄厚的資通訊產業、創新能力，加上民主供應鏈的優勢，此時正是發展無人機產業的好時機。而響應賴總統五大信賴產業政策，貿協將全力推動台灣無人機企業與國際合作，主要方向有為以下三點 :

在台灣舉辦無人機展，這個展覽將與亞創中心合辦，今日黃志芳與翁章梁縣長、亞創中心也共同揭示了台灣國際無人機展的中英文品牌：DRONE TAIWAN，壯台灣。

積極以國家隊的方式參加國外無人機展，過去已經有多家無人機企業參加貿協在美國、德國與印度的台灣形象展，並收到非常多的合作意向，在印度展期間並找到合作方共同在印度生產，進軍印度物流與農業應用市場。未來的台灣形象展，無人機必定之是最大的亮點之一。

邀請國際無人機重要買主來台洽談合作，讓國際客商在台灣可體驗試飛，翁章梁縣長表示，無人機作戰在各國都是顯學，日前赴美訪問更體會到美國對臺灣能為其無人機發展能量的期待，但要達到供應鏈與人員可互相信任的地步，需要國家主導，以及政府資源的長期投入。

經緯航太董事長，同時也是亞創中心廠商協會理事長羅正方表示，無人機企業之間不是百家爭鳴，而是百花齊放，細究其供應鏈，更是臺灣科技業的一時之選。下一步業界期待的，就是貿協以過去成功協助工具機、電動車走向國際市場、建立國際形象與品牌的方式，協助台灣無人機品牌被國際看見。

黃志芳表示，三年前貿協致力打造台灣電動車的E-Mobility國際品牌，並收穫很好的成果，今年開始將打造Drone Taiwan，相信很快也可以建立起知名且可信賴的國際品牌。