王道銀駱怡君出馬　揪一卡通合推「交通減碳卡」

▲王道銀行推出交通減碳卡，首創以交通減碳量決定交通回饋優惠。圖中為王道銀董事長駱怡君。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

王道銀行（O-Bank）董事長駱怡君26日宣布與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」，凡持王道銀行具一卡通票證功能之簽帳金融卡，即日起於王道銀行網銀及APP上即可免費開啟交通減碳明細功能，查詢個人搭乘大眾交通工具相比開車的減碳量；同時王道銀行更發行全新的「交通減碳卡」，首創以交通減碳量決定交通回饋優惠，減碳量越多，享有的現金回饋越多。

只要前一個月的交通減碳量達一定門檻，就可享一卡通自動加值最高10%現金回饋、高鐵和台鐵一般刷卡消費額外加碼5%現金回饋，鼓勵消費者多多搭乘大眾交通運輸工具，綠色出行。

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王道銀行是國內首家與一卡通合作推出「交通減碳明細功能」的銀行，一卡通的交通減碳功能可分別計算出搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及公共自行車等不同大眾運輸工具與搭乘自用小客車相比所產生的不同減碳量，王道銀行APP及網銀介面更提供一個月、三個月、半年及一年等不同期間的累積減碳量，讓消費者能清楚知道搭乘大眾運輸工具對地球減碳的幫助。

為響應此功能的推出，王道銀行更推出全台首創以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，自2024年7月1日起至2024年12月31日止，只要當月於王道銀行的存款及基金等往來資產餘額達新台幣1萬元（含）以上且當月有任一筆刷卡消費，於當月累計交通減碳量達20公斤以上，次月即享一卡通自動加值新台幣1200元以內10%現金回饋。

符合上述往來資產餘額條件及任一刷卡消費者，當月交通減碳量若達40公斤以上，次月可再另享高鐵及台鐵刷卡購票合計新台幣3000元內額外加碼5%現金回饋；故搭乘大眾運輸的通勤族除了可享有王道銀行簽帳金融卡不限通路且無上限的原有1%現金回饋之外，達到減碳量後更可望額外獲得每個月合計新台幣270元的額外加碼交通回饋；交通減碳量越高，交通優惠越高。

「交通減碳卡」共有兩款卡面可供選擇，均採用82%生物可分解材料的環保材質製成，並獲得國際碳中和認證。