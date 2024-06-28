快檢查保單「1條款」　否則停售或改版代誌大條了

▲若買的保單有保證續保條款，則不論保單停售或改版都不受影響。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

近幾年因為疫情、或政策影響，保險市場變化大，尤其是意外險更讓人有感。產險公司因為防疫保單的虧損，主動通知保戶、保單到期後不再續約；或是如此次金管會改革實支醫療險，保險公司也順勢下架銷售不好、或損率較大的保單。在市場快速變化下，保戶如何保障自己權益？答案是先挑有「保證續保」機制的保單。

很多人認為保單只要繳費就會自動有效，但事實上並非如此，這只能說是「自動續保」；真正的「保證續保」是在保單條款中清楚註明，只要保戶持續繳費，保險公司就不得拒保等字樣，此對保戶才有實質保障。

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以產險公司的意外險為例，疫情後為調整體質，大幅修改意外險保單的內容，包含調降身故保額，或直接刪除意外醫療實支項目，因為產險公司的保單屬於一年一約、不保證續保，以至於大量保戶受到影響。保戶只能選擇產險公司提供的新方案，或是尋找其他保險公司加保。

那麼，壽險公司的商品就沒有此問題嗎？答案是不盡然，但大部分壽險公司基於公平待客、契約長期穩定的因素，針對沒有保證續保的商品，也不會貿然斷保。

而此次金管會改革實支險，但因為住院醫療實支的部分，保單多數都有保證續保的機制，對既有的民眾影響不大；不過在意外醫療實支險的部分，等富邦人壽意外醫療險下架後，往後市場上恐怕就沒有保證續保的商品了。

永旭保險經紀人業務協理吳則旻表示，目前市面上還有些壽險公司願意當保戶的第二家、第三家意外醫療實支險，雖然沒有保證續保的機制，但壽險與產險不同的是，產險的意外險是主約，壽險意外醫療實支險是附約，要搭配主約商品一起購買，只要主約續繳、附約會持續有效，商品續約穩定度比產險高。

至於保戶現在是否應買意外醫療實支，則要回頭檢視自己的保單。因為早期購買的意外險，是將意外身故、意外日額、意外醫療三者分開銷售，並不是買了意外險就全包。建議在保單改革前，檢視自己的保單，若有不足盡快補足。



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