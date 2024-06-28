童子賢憂台灣拚AI淪代工　謝金河5觀點讚電子業走出「毛三到四」

▲財信傳媒董事長謝金河應邀致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

和碩（4938）董事長童子賢發表「台灣AI別淪代工說」引發多方論戰。財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文以5 大觀點，讚台灣電子業走出「毛三到四」困境，他認為，台商努力創新，在利基市場下功夫，並且放棄低毛利的「大色貨」，這是這些年毛利率提升的關鍵。

以下是謝金河臉書：

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和碩聯合科技董事長童子賢，從鮮明立場擁核，到最近的代工說，都引起正方兩方的論戰。童先生是一個很愛讀書的知識人，對事很深入研究，也很堅持自己的觀點，我不想加入論戰，我來提幾個看法：

1，現代的代工和90年代到中國尋求廉價勞動力與土地的逐水草而居的成本推動已經大不相同。中國已非90年代廉價的中國，而且像立訊威脅富士康，海康威視的安全監控幾乎讓台灣滅頂。台灣過去的代工產業毛利率在3%到4%，所以被稱為毛三到四。我把今年第一季的毛利率看一下，有加入輝達供應鏈的只剩和碩毛利率4.23%，鴻海也到6.32%，華碩，技嘉，微星緯穎，宏碁毛利率都超過10%。

這些年，電子代工產業逐漸離開中國生產基地，東恊，墨西哥，印度，甚至非洲都有人去，為了避開中國企業殺價，台商必須努力創新，在利基市場下功夫，並且放棄低毛利的「大色貨」，這是這些年毛利率提升的關鍵。

2，這次黃仁勳來，他鼓舞了台灣，更重要的是，Ai必須隔除中國供應鏈，這些年台商回台投資逾1787家，很多科技廠商老早就在台灣設立生產基地，這次輝達登高一呼，PC ，伺服器，散熱全部族群都歸隊，大家跟著黃仁勳走向世界，這是台灣的空前機會！

3，一位在電子業，已經退下的前輩告訴我，他說他已經七，八年沒有去看電腦展，這次他很仔細看台灣參展的公司，技術已經領先對手一大段距離，他說從現在起是伺服器，Ai Pc的建置期，到明年Ai的應用會百花齊放，地緣政治加上排除中國供應鏈，台灣會好到難以想像！他說他完全認同我的看法。

4，毛利率高與低也代表競爭力，像台積電53%，聯電30%，力積電15.4%，IC設計現在當股王的信驊63.24%，祥碩57.21%，軌道的川湖62.29%，大立光最風光的時候一度逾70%，現在仍有49.2%⋯⋯台灣千元股都是毛利率高的公司。

5，高毛利代表競爭力，也是創造高的附加價值，這些年台灣的企業最早感受到中國的殺戮，也是最早轉向，因此像工業電腦如研華，飛捷，振樺電等毛利率都在40%以上，台灣的企業之所以強大是強在這裡！

台灣一直以來都在爭爭吵吵中長大，有人看好，也有人看壞，就像股市有人做多，有人放空，不必多爭辯，我一直用數字告訴大家，是因為數字會告訴你最後的答案！用蕭泰然的歌：勿通嫌台灣！也代表著此時我的心境！