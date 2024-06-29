原型ETF下跌該撿便宜？　專家點名3檔有機會反彈

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股講客人

最近ETF規模持續擴大，本來不貴的ETF也越漲越高，以0050來舉例好了，現在股價185.5元，等於買一張就要18萬元多，複製品006208本來低於百元，現在也來到108元，買一張需要花費十萬元以上，在市場越來越高的狀況下，ETF想買便宜的希望也沒了。所以這次我想利用第二季尾聲，來找找一些第二季下跌的ETF，畢竟多頭市場也可能面臨拉回風險，要先說，這個還是以原型ETF為主，至於下跌也不代表錯殺，我們就以研究的角度來看這些ETF。

新光標普電動車（00925）：近一季下跌3.5%



[廣告]請繼續往下閱讀...

電動車產業在2023年發展到最高峰之後，其實近一年都持續盤整，甚至也因為特斯拉獲利衰退而被拖累，所以新光標普電動車（00925）當然狀況也不太理想，近一季下跌3.5%，因為這檔ETF最大持股正好就是特斯拉。再說回來特斯拉，經歷過股東會前的下跌，加上市場的不確定終於塵埃落定，特斯拉其實在近一季反倒上漲7.75%，只不過這檔ETF也不只是持股特斯拉而已，包含通用汽車公司、康明斯公司、本田汽車、RIVIAN、小鵬汽車、蔚來汽車、豐田汽車都有，等於是全球車廠只要你有賣電動車的，ETF通通都納入成分股中。不過如果從近期股價走勢來看，其實這檔ETF在15元附近打底過兩次，目前則是回到季線附近，如果能順利站回，跟著特斯拉持續回血，加上電動車產業也差不多爛到底了，搞不好接下來就有機會反彈。

元大歐洲50（00660）：近一季下跌0.99%



元大歐洲50（00660），光看這名字就很清楚了吧？這個就是買下歐洲最大的50家企業，等於包山包海，至於近期下殺，先不說這個，你知道歐洲央行啟動降息了嗎？又要啟動灌雞湯程序，這對歐洲股市當然是好事一樁。再看到最大持股是艾司摩爾（ASML），近一季也是上漲3.64%，其實也是跟著全球半導體景氣在走，如果把時間拉到近期來看，這檔ETF股價也在35元打底，至於歐洲經濟弱勢，這也不是什麼新消息了，要爛，也爛不到哪去了，所以下跌正常，因此目前該關注的焦點就在降息啟動，這對股市算是直接性的總經利多。

元大日經225（00661）：近一季下跌1.45%



最後一家是元大日經225，這個應該也不用意外，在前一波日股創新高之後，近期開始拉回，這其實就比較正常一點，你也不要用台股去做比較，因為台股有AI巨頭來讚聲，什麼地緣政治風險還是產業衰退通通放兩旁。再看到這檔ETF最大持股是迅銷有限公司，近一季下跌10.91%，這家公司是世界第三大休閒服公司，也是亞洲最大的服裝公司，旗下品牌包含：UNIQLO、GU、Theory、Comptoir des Cotonniers、Princesse tam.tam、J Brand，最近集團品牌業績不振，不像第一季這麼強勢成長，因此股價下跌也讓元大日經225跟著往下走，但是好消息是這幾天指數又開始往多頭發展，所以ETF也吹起反攻號角，目前日經指數來到3.9點，距離前高4.1萬點雖然還有一段，不過至少也是從3.7萬點反彈復甦，加上裡面還有豐田汽車產業拉抬，市場資金也開始湧入日股，目前拉回反而不一定是壞事，或許也可以當作日股創高前的盤整休息。

本文由《玩股網》授權提供。