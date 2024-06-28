1000萬買高股息ETF「全在老婆名下」！過來人示警1事：早晚會大吵

▲人夫擔心，1千萬股票都在老婆名下會有風險嗎？（示意圖／Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

結婚之後財務要如何管理，讓不少夫妻感到困擾，稍有不慎就可能引發爭執，一名人夫表示，長期以來買股票都是用妻子名字的帳戶，因為證券APP可以同時雙登，也已經習慣了，累積近1000萬元的資金在妻子名下。對此，網友紛紛提醒，「唯一風險就老婆跑了」、「離婚的時候會很麻煩」。

人夫在PTT發文，「夫妻某方名下股票太多會有什麼風險嗎？」長期以來都以妻子的名義進行買股票，因為APP可以同時雙登，因此用得很習慣，現在帳戶已有500萬元，加上最近出售房屋賺了400萬，岳母又資助60-80萬元。

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人夫提到，高股息ETF的殖利率至少有5%，非常吸引人，計劃將所有資金都投入，「但這樣老婆名下單一人就幾乎要1000萬了耶，這樣會有什麼問題還是風險嗎？」

貼文曝光，網友認為問題不大，「唯一風險就老婆跑了」、「淨身出戶」、「我股票2000萬，美債700萬都放老婆名下，我身上只剩幾百萬也有點擔心」、「還好吧，才1000萬給老婆花花ok啦」、「一億五千萬再來煩惱」、「1000萬真的不多啊，一棟房子都不到不是嗎」、「夫妻個人沒超過4000萬都還好處理，沒啥遺產稅問題」、「合併申報股利掛誰名下沒差」。但也有人指出，「權責不清早晚會大吵」。

其中，有網友提到，注意所得稅就好，「如果你老婆所得比你高很多就有差，就算最後合併申報，還是會繳稅繳的比較多」、「大原則就是，把所得平均分散到兩人身上，我朋友醫生本身薪資就40%稅率，所以房產股票全掛老婆身上，即使這樣老婆家庭主婦所得稅都要繳到30%，要是資產全掛在醫生朋友身上就更可怕」。