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閃耀雙甲子．東引展風華　東湧燈塔120周年慶多場慶祝活動

▲東湧燈塔120週年主題羊毛氈夜燈手工作品與燈塔美景。（圖／航港局提供）

▲東湧燈塔120週年主題羊毛氈夜燈手工作品與燈塔美景。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

東引島燈塔，舊名東湧燈塔，即將在7月1日迎來120週年生日，為慶祝這特別的日子，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府及東引鄉公所等單位，共同籌劃了「閃耀雙甲子，東引展風華」東湧燈塔120週年慶祝活動，將展開音樂會、市集展售與煙火等活動，邀請大家到國之北疆，親自體驗東湧燈塔的歷史文化以及東引島的美麗風采。

主活動將提前自6月30日下午4時於忠誠門廣場開始，有匯聚東引美食、風格文創等各類風格的市集展售，晚間安排有星空音樂會；7月1日生日當天上午、下午於東引鄉公所R樓各有一場手作工作坊活動，接著下午3時在東引鄉公所R樓舉辦〈守燈塔的家族:東湧燈塔的故事〉繪本導讀，現場並設有輕食餐點區，歡迎共度一個愉快的下午茶時間。

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7月1日傍晚時分將在來賓的祝福下，舉辦東湧燈塔120週年慶祝點燈儀式，晚間於忠誠門廣場舉辦燈塔之夜音樂會，特別邀請到「弦外之音團」國內知名之大提琴家張正傑老師、次女高音翁若珮老師及鋼琴家謝婉玲老師，將以其卓越的音樂技巧和深厚的表演經驗，演繹多首精彩的曲目，新弦獎得主NEMO徐毓翎及樂團Corner Style街角風情也將為各位帶來一系列音樂演出，最後結合晚間盛大的煙火秀，為這值得紀念的一天獻上美好的回憶。

除生日當天的主活動外，為使更多人能參與這難得的120周年慶，系列活動策劃一連串豐富的旅遊體驗，自7月至8月底，有興趣的民眾可至活動粉絲專頁「東引漫遊計畫Roaming DongYin」所發布東引推薦遊程貼文，留言並分享後，有機會參加抽獎；「東引印象」明信片集章活動，於基隆西岸碼頭候船室、新台馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室等4處設有特色明信片集章點，民眾完成4處集章後，於活動粉絲專頁貼文下方分享留言，就可取得抽獎資格。

另外自6月30日起在東湧燈塔展覽室、中路老街、林家公館及水下考古博物館設置的特色藝文展覽也將持續至10月底，民眾至任一展點拍照並於社群媒體分享，可於東引遊客中心換得木質燈塔明信片，數量有限，敬請把握。

航港局表示，為推動燈塔人文歷史保存，並結合在地資源，推廣燈塔文化，本次活動以東引島的精神指標-東湧燈塔作為核心，串聯藍色公路、東引鄉歷史人文及觀光資源，為離島旅遊帶來人潮，創造多樣豐富且長期的觀光綜效，系列活動的內容並將適時公布於活動粉絲專頁 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100067961971427) 「東引漫遊計畫Roaming DongYin」，請大家持續關注，並邀請大家同遊東引島。

關鍵字： 閃耀雙甲子東引展風華東湧燈塔120周年多場慶祝活動

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