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7月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率保持10％、夜尖峰7％

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台電說7月供電無虞。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

時序將進入7月，外界關注炎炎夏日供電是否充足，有關7月供電狀況，台電表示，預測7月日尖峰瞬時負載最高將達4119萬瓩、突破歷史新高，台電也已充分準備因應；預估全月日尖峰備轉容量率將保持10％，夜尖峰也以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於3台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率保持7％。

台電說明，台電均會將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間原則不安排機組歲修，7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

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新增機組的部分，民營豐德電廠3號機、110萬瓩將加入供電，預計中旬前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。機組除役部分，核三1號機、95萬瓩運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日。

除了傳統機組之外，台電也針對再生能源及汽電共生進行發電估算，盤點日夜尖峰供電能力；同時參考氣象資料及過往負載，預測日夜尖峰最高負載。日尖峰最大供電能力可達4652萬瓩，大於日尖峰預測最高負載4119萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4074萬瓩，大於夜尖峰預測最高負載3746萬瓩。

台電指出，受太陽光電助力，如近日中午時段約有800萬瓩出力，日尖峰供電無虞，備轉容量率將保持10％；因應夜尖峰時段，也將靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，夜尖峰備轉容量以280萬瓩作為準備，備轉容量率保持7％。

關鍵字： 台電供電電力

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