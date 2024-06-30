美股將大回檔？高盛「3點分析」警告投資人：快踩剎車

▲高盛主管提醒投資者，在美國總統大選前美股可能陷入修正，現在是「踩剎車」的好時機。（圖／CTWANT資料照）

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今年以來，由大型科技股推動的強勁上漲，使標普500指數屢創新高。然而，高盛集團全球避險基金業務主管Tony Pasquariello提醒投資者，現在可能是「踩剎車」的好時機。高盛認為，由於美國財政赤字持續擴大、市場集中度過高等因素，加上美股回調風險正在上升，該行呼籲投資者保持謹慎和紀律，通過看跌期權等工具進行避險策略。

Pasquariello在上週五（28日）發佈的客戶報告中寫道，這是一個牛市，但回調的可能性正在上升。「因此，我建議尋找機會降低整體投資組合風險，以應對大選政治博弈的下一階段。」

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標準普爾500指數收於5460.48點，今年以來已創下31次歷史新高。這波以人工智慧為主題的反彈，得益於華爾街對美股看漲情緒高漲、企業盈利韌性強勁，以及通膨降溫跡象增強了市場對聯準會年內開始降息的預期。

儘管如此，Pasquariello指出幾個正在增加的風險因素，一是不斷擴大的美國財政赤字，今年的赤字預計將達到1.9兆美元，比4個月前的預期增加了4000億美元；二是散戶和機構投資者持續增加股票曝險；三是與第一季相比，4月以來的反彈主要由少數幾隻股票推動，歷史表明隨著漲幅集中度提高，回調風險也在增加。

Pasquariello建議，鑑於當前避險成本較低，投資者可以通過看跌期權等工具為投資組合避險策略，同時保留高質量的持股。他還預計，隨著全球選舉週期的展開，市場波動性可能會逐步上升。目前標普500指數10日波動率僅爲5%，處於極低水平。

儘管如此，Pasquariello強調這並非「逃離市場」的論調，而是呼籲投資者保持謹慎和紀律。他指出，只要經濟和企業盈利持續增長，大幅拋售的情況很少發生。同時，他仍然看好美國大型科技股的長期前景。

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