搭計程車有保單！保誠跨界結盟55688　年繳百元就有100萬元保障

▲保誠人壽與台灣大車隊跨界合作，推出乘車意外傷害險。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

保誠人壽與55688集團旗下台灣大車隊（2640）跨界結盟，針對計程車族特別設計「乘車守護意外傷害保險」，也就是說，時常搭乘計程車的民眾可獲得保額100萬元的意外保障，是市場首創壽險業與交通運輸業合作。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠人壽因應不同族群的需求提供客製化的保險商品及加值服務，台灣大車隊每年提供8,000萬趟次的乘車服務，此次雙方合作提供屬於計程車族的保險商品，也擴展保誠人壽的保險生態圈。

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事實上，這次保誠和台灣大車隊結盟推出的「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，是壽險業首創為計程車相關意外提供保障的保險商品。值得一提的是，該保單的保障範圍除了涵蓋搭乘計程車的行程，也包含搭乘大眾運輸或自駕汽車的行程，每周只需3元起，即可獲得全年保額100萬元的意外保障。

以30歲擔任公司內勤的男性為例，投保100萬元的意外保障，每年保費僅需134元，即可享5大保障項目，包括意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、意外傷害一至六級失能保險金、搭乘計程車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、大眾運輸意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、自駕汽車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金。

保誠人壽表示，民眾成為55688 App會員可直接點擊活動專頁後，即可在保誠人壽網路投保平台投保，享有全面性的意外保障。