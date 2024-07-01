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有被動收入能裸辭嗎？　一票見他「財力」：根本可以退休

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO每月有6萬多元的被動收入。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想要換工作，會直接裸辭嗎？近日有網友發文透露，他每個月有6萬多元的被動收入，因為近期想要換工作，因此就想知道，若有被動收入，可以直接裸辭嗎？貼文曝光後，大票網友都直呼，這根本可以直接退休了。

男網友在Dcard上，以「如果有被動收入可以先裸辭嗎」為標題發文，提到他每個月都有6萬多元的被動收入，若扣除房貸、一些開銷，還會剩下3萬多元。他透露自己近期想要換工作，但卻猶豫要不要裸辭？畢竟「騎驢找馬」的話，就得一直請假去面試，如果有被動收入的話，能夠裸辭嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我選辭～找到合適的比較重要，也趁機休息」、「少在那邊炫耀，有被動收入，還在那邊假鬼假怪」、「炫耀文吧」、「辭，有錢慢慢找」、「我會找打工『體驗人生』，不爽就走，和找想學的東西」、「一個月6萬可以了啦」、「直接出國慢慢玩」、「炫耀文，先說你是買哪一檔股票」。

還有網友直呼，「我會直接退休」、「每個月有3萬塊閒錢可以花，應該是可以退休了」、「我的目標就是一個月有被動收入達6萬以上耶，這樣根本可以退休了，工作是打發時間或興趣吧」、「這還需要工作嗎」、「可以退休了啦」、「直接原地退休」。但也有網友認為，「不太夠，要10萬左右，一個月要有6萬左右的可運用資金比較好，才不用工作」。

關鍵字： 被動收入裸辭Dcard

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