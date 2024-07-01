黃仁勳AI妖股再現！慧友跌7%「反轉飆漲停」　攀上22年新高

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

被輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳列入合作廠商的慧友（5484），股價猶如「妖股」般不斷飆漲，7月1日早盤原先還跌近7%，沒想到早上10點時竟翻紅走高，一度飆上漲停價81.4元後來回震盪，攀上22年新高，高低振幅近17%，成交量已逾4,000張。

黃仁勳6月2日演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。就在他離台後，概念股已經稍作停歇，卻仍見慧友連續跳空漲停，從原先5月31日收盤價25.8元，出現連續9天亮燈漲停，光是6月漲幅就達187%。

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慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，近年往車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，不過目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，累計今年前5個月營收1.89億元，年增22%。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

慧友今年力拚轉虧為盈，近期外資、自營商小買慧友，根據3大法人數據，上周5個營業日合計買超297張。