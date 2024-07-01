AI伺服器規格提升台廠受惠　供應鏈曝台郡搶進輝達GB200水冷供應鏈

▲供應鏈曝台郡打進NVIDIA供應鏈。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

AI伺服器需求持續高漲，自NVIDIA執行長黃仁勳六月訪台之後，更推升一波AI股熱潮，在NVIDIA最新GB200伺服器大單進補台廠之際，供應鏈也傳出軟板廠台郡（6269）打進GB200供應鏈，目前提供台系水冷散熱大廠PCB軟板，用以監控水冷系統運行。

NVIDIA供應鏈知情人士透露，台郡雖然是ABF軟板廠，但近年致力從軟板廠延伸業務觸角到模組化，近日也打進輝達供應鏈中的台系水冷散熱大廠，提供PCB軟板整合進水冷系統中。

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據知情人士透露，目前輝達已告知台系水冷散熱大廠，選定台郡及另一家中國廠商作為供應商，兩家廠商目前已經送樣試裝，據了解，台郡提供的PCB軟板主要用以監控水冷系統漏液情形。

除了打進NVIDIA水冷供應鏈外，台郡近日也成為ETF成分股人氣王，根據臺灣指數公司公布 3 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，其中，同為月月配型的復華台灣科技優息 (00929-TW) 及兆豐電子高息等權 (00943-TW) 成分股大換血，自 7 月 1 日起生效。觀察 00929 及 00943 此次成分股調整情形，其中，億光、豐藝、台郡 3 檔個股成為人氣王，獲得 2 檔高股息 ETF 新增納入。

台郡今日終場收在91.5元，上漲0.8元或0.88％。