中港台變化「2017年是關鍵」　謝金河：台股7年漲121％大勝

▲香港證交所。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

香港回歸27周年，財信傳媒董事長謝金河以「從香港回歸27年，看2017年以來的大變化！」為題在臉書上發文，他指出，台灣、香港、中國的變化，從2017年是個很重要的變化起點，從股市來看，港股陸股都下跌，台股卻漲了121％，台灣似乎成為贏家。

以下為謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天香港慶祝回歸27年，行政長官李家超率官員一起出席慶祝活動，香港的未來何去何從？也備受關注！

觀察中港台三地的變化，2017年可能是一個很重要的變化起點，那一年是習近平的第二個任期，中國的盛況在最高點，當時有三個口號響徹雲霄，包括：厲害了我的國，一帶一路，彎道超車：中國製造2025。

那個時候，中國國威遠播，美國好像要式微下去的樣子，大家都在算到哪一年，中國經濟總量可以超過美國。台灣的社會也是如此，大家都誇中國國力強大，台灣人都很悲微，大家都沒有信心。

經過7年，從2017到2024，從川普祭出貿易戰，讓美國再偉大，看起來美國愈來愈強大。在地緣政治角力下，台灣、香港、中國經濟都出現重大變化，台灣似乎成了贏家。

我以2017年7月1日為基準，香港股市在17年6月30日收盤25764.88，現在是17718.61，港股下跌8045.57；上証在17年是3192.43，現在是2994.73，跌了197.7。台股在17年是10395.07，現在是23058.57，7年間，加權指數上漲12663.6，從2017年7月1日迄今，台股大漲121.8%。

從2017年迄今，匆匆過了7年，用股市當指標，用心體會，可以看出兩岸三地過去，現在與未來的發展與變化！