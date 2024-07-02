收到面試邀約「就問待遇範圍」會不禮貌？過來人曝經驗：才是上道

▲可以在徵才平台上詢問待遇嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

面試時，不只主管能問問題，其實求職者也可以藉機提出心中疑問。不過，近日就有網友好奇拋問，收到面試邀請後，是否能先詢問待遇，再決定是否要去面試呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「收到面試邀請，直接問待遇會不禮貌嗎」為標題發文，提到她最近想要換工作，但是不考慮比現在薪水低、少於5萬元的工作。她近來收到面試邀請，但待遇部分寫「面議」，她可以先詢問待遇範圍再決定是否要面試嗎？

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原PO透露，她過去曾請假面試兩次，但後來人資告訴她確定的薪水後，她才意識到金額比自己的預期還少很多，覺得不但浪費假，還浪費不少時間，如果她沒有先詢問工作內容，就直接在徵才平台上問待遇，會不會很沒禮貌？

貼文曝光後，不少網友留言回應，「不會沒禮貌，像你說的可以問大概範圍，畢竟出來工作就是向錢看」、「我就直接問啊，一堆兩、三萬塊的公司我都直接嗯啊喔」、「會問，尤其在職時，反而是節省彼此時間」、「直接問，不要浪費自己的時間」、「可以問，但要有禮貌。確認後無法達到也會回絕，因為不想浪費彼此時間」、「直接問、不要浪費彼此時間才是上道」。