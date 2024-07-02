男友說我養妳！妹子列15項月支出「買包50萬、餐費3萬」　月付68萬

▲女網友列出價目表。（示意圖／記者林育綾攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友貼出「女生每月支出表」，列出15項每月必要開銷，包括買衣服1萬元、包包50萬元、做醫美10萬元、健身房請私人教練1萬元、化妝品5千元等等，加總起來每月要花上68萬元，「給那個說要養妳的男人」。貼文遭到大批網友砲轟，「難怪沒啥人想娶台女」、「物化自己的還是女人」。

有網友在PTT發文，「養女生的價目表這樣合理嗎？」在Threads看到一篇貼文，某位女網友貼出「女生每月支出表」，列出15項花費，衣服1萬元、化妝品5千元、包包3千至50萬元、健身房請私人教練1萬元、保健品8千元、衛生棉1千元、餐費3萬元等等，「女生們懂吧，開放截圖給那個說要養妳的男人」。原PO看完後滿臉震驚，「你各位台男應該付得起吧，有卦嗎？」

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貼文曝光，網友們狂罵，「餐費3萬是養豬嗎」、「這才叫人口販賣」、「每個月十幾萬，包養女大生划算多了」、「保健品8000是吃啥？現採燕窩？」「台女真的看不清自己欸」、「一個月沒30萬養不起，我還是挑外籍的」、「那沒男友的時候自己怎麼過活的？」「衛生棉1000元是真的扯，上面有金箔嗎？還是一次流一個月？」「去酒店包一個更年輕貌美還比這便宜」、「所以台男才用70萬去找18歲的外籍結婚」。

▲網友戰翻。（圖／翻攝自PTT）



還有網友笑喊，「這只是月卡價吧，如果算季三個月撞到的節日，出遊，出國不知道要再加多少」、「還忘了算每年出國兩次喔」、「沒算房子、車子還有出國」、「節日花費另計喔」。

其中，也有網友質疑，「確定不是反串嗎？」「真不是反串？」「醫美每個月去打絕對毀容，這反串文吧」、「亂開一通」、「我女生，怎麼都算不出要這麼多錢，而且有些項目如果是一個月這價格，實在貴得離譜」、「只是反諷吧，不用太認真」。