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「美國9月將降息1碼！」野村投資長：不排除12月再降一次

▲野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）預期，美國聯準會（Fed）將在9月降息1碼（0.25個百分點）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

隨著美國總統大選氣氛濃烈，各界高度矚目美國經濟政策是否將出現變數。野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）2日表示，目前看來美國通貨膨脹緩步下降，預期聯準會（Fed）將在9月降息1碼（0.25個百分點），並視通膨表現，不排除12月還有降息的機會。

針對今年第三季股債市展望，野村投信建議採取股債均衡配置，股市方面，受惠於良好的基本面支持，美股與台股迭創新高，因正向看待中長期表現，若短期內出現回檔將是布局機會；債市則已反映聯準會降息延後與次數減少的預期，隨著降息趨勢確立，具有較高殖利率優勢的投資級債券、新興市場債券與非投資級債券值得加碼。

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全球股市今年第二季短暫回檔後，隨著亮眼的經濟數據、財報、AI成長題材及通膨出現降溫訊號而持續走高，債市也出現上漲契機。

就股市而言，AI需求高速成長，企業增加資本支出，科技股漲勢凌厲，美股指數迭創新高，也使得美股面臨評價面較貴的情形，由於美國即將在11月舉行總統大選，位於高檔的美股可能因雜音較多而出現波動，因此持平看待第三季的美股表現，但中長期看好趨勢不變，回檔時可加以布局。

至於歐洲與日本則相對看好，經濟成長持續處於復甦軌道，歐洲央行在6月降息一碼後，預估今年下半年還有兩次的降息空間，日本春鬥的薪資調幅使日本的通縮轉通膨更顯堅定，日銀在10月將有升息可能。

此外，新興市場看好中國以外的亞洲，俞鼎基指出，受惠於全球貿易量提升與內部需求復甦，2024年亞洲區域經濟預估將持續緩步成長，特別看好台灣、印度與新加坡的成長潛力，中國與泰國可能較為落後。

在個別市場方面，日本2024年的春鬥加薪幅度比去年更高，有助於通膨走勢，整體經濟可望維持復甦步調；台灣與南韓的電子業出口均可持續受惠於AI成長需求，前景依然亮眼，南韓的消費預期將更具韌性，在10月有降息一碼機會。

至於印度，長期利多優勢如人口紅利、產業鏈從中國移入等均維持不變，強勁的經濟成長與較高的食品價格可能會使印度央行暫停其寬鬆貨幣政策。

關鍵字： 美國聯準會股市AI經濟

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