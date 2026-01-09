台積電不能亂買！　專家公開兩段式操作策略

▲台積電每隔一陣子就會箱型整理，杜金龍設定70元～100元為範圍，買在下緣贏面大。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。

杜金龍指出，台積電基本面穩健，外資頻頻調高目標價，「市場估2026年EPS（每股純益）達84元，2027年破百元，以本益比20倍計算，合理股價分別是1,680元、2,000元。」但他仍提醒，高檔行情不代表閉著眼睛抱，會「賺」也要懂得「退」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜金龍強調，台積電短線超漲過熱，雖然第1季仍有高點，但至4月份恐開始陷入盤整，因此，持股部位要酌減，「我最近陸續逢高賣股，台積電、聯發科、台達電都賣一點，目前9成的持股比例，農曆春節前，我打算降至6～7成，第4季再把持股補回來。」

1、持股續抱，賣多買少

台股成交量已突破兆元，是否如同杜金龍曾經在節目上警告，達到兆元要「緊走」？他認為，減碼訊號仍未完全亮燈，因此降低持股、保守操作即可。

「天量伴隨著天價，台積電攻上歷史高價後，回檔未達20％，表示仍有上攻動能，可以先賣一點，獲利入袋。」杜金龍教戰，回檔幅度約5％～7％時再接，且要「賣多買少」，例如賣出15％持股，只接回5％，保留銀彈。等待1/15法說會後，若出現明顯回檔再低接。

2、空手靜待回檔，銀彈分2批打入

台積電每隔一陣子就會進入箱型整理，在股價持續墊高、但基本面未變差之際，杜金龍評估進場時機，他設定70元～100元為上下範圍，這是往年台積電箱型整理的區間，而巧妙地買在下緣，贏面較大。

舉例來說，若台積電股價下跌50元～70元，意即回檔幅度約3％～4％，可買入第一批，再繼續下跌達70元～100元，跌幅擴大約5％～6％，此時可買第二批，有效降低平均成本。

台積電日K線走勢圖



更多鏡週刊報導

台積電攻略1／神山衝破1700元還能追？ 陳威良：空手者靜待這價位再進場

台積電攻略3／台積電井噴還能抱？ 陳重銘：只要這2件事不變1股都不賣