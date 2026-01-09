月存3000元也能變350萬！讓「時間」幫你把小錢變大

▲如果每月投入3000元布局大盤，30年後可能累積約350萬元。（圖／pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

在物價通膨、租金高漲的壓力下，許多剛出社會的年輕人領到薪水，扣除生活必要開支後，往往發現口袋僅剩幾千元，這樣的金額到底該不該投資？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴，針對「每月僅剩1000至3000元是否適合投資」進行深度剖析。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉小資族該如何讓時間替你放大資產。

節目中指出，對年輕人而言，投資最大的本錢並不是金額，而是時間。節目以試算來說明，若每月投入3000元進行定期定額投資，以大盤長期年化報酬率7%估算，30年後累積資產可達約350萬元，遠高於單純把錢花在短期享樂所留下的價值。這正是複利效應的威力，也是年輕投資人最容易被低估的「隱形優勢」。

同時，節目提到，市值ETF是小資族常見的入門選擇，而投資美股也可透過複委託或碎股方式進行，即使資金有限，都能實際參與市場，不必等到「存到一大筆錢」才開始行動。

▲年輕人最大的投資本錢不是錢，而是時間。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

除了金融資產配置，節目也強調「投資自己」的重要性。對本金仍小的年輕族群而言，提升專業能力、學習新技能，往往比短期報酬更有感。透過進修、閱讀或培養第二專長，不僅有助於職涯發展，也可能帶來更快的薪資成長，形成另一種長期複利。

節目最後總結，小資族不該因金額小而選擇放棄規劃。無論是把每月1000到3000元投入大盤型ETF，讓時間替自己累積資產，或部分用來投資自我、提升未來收入，都比完全不行動來得重要。主持人強調，理財的關鍵不在於起點高低，而在於是否願意為未來提早佈局，讓今天的小錢，成為明日財務自由的起點。