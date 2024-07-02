基隆區第70屆航海節慶祝大會　表揚優良航商與從業人員等

▲左上圖「基隆區第70屆航海節慶祝大會」籌備會主任委員高傳凱總經理致詞；右上圖高傳凱(前排右4)頒發優良航商獎；下圖為貴賓大合照（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導



「基隆區第70屆航海節慶祝大會」於今(2)日上午在假基隆長榮桂冠酒店3樓湘宴廳舉行，由籌備會主任委員基隆港務分公司總經理高傳凱主持，大會上表揚優良航商、模範航港從業人員、模範海員、模範裝卸效率從業人員、資深從業人員等。

活動由台灣港務公司基隆港務分公司、航港局北部航務中心、財政部關務署基隆關、基隆市國際輪船商業同業公會、基隆市船務代理商業同業公會、基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會、中華海員總工會基隆分會等14個航運界單位代表共同舉辦，邀請基隆市議會議長童子瑋、基隆市政府秘書長方定安、關務署基隆關關務長張世棟等港航各界200餘貴賓參加。

慶祝大會由基隆港國樂社悠揚的國樂揭開序幕，並邀請基隆港職場互助教保服務中心學童以活潑可愛的「悠遊海底世界」舞蹈活力演出。

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高傳凱在會中表示，回顧過往，基隆港由單一港口到港群、由人力到機械、由自動化到智慧化再往AI路途邁進。疫後2年間，基隆港群交出漂亮成績單，在貨櫃作業方面，基隆港及台北港分別接待了1.3萬箱(20呎櫃)及2.4萬箱大型與超大型貨櫃船，基隆港群貨櫃運量達360萬箱歷史高峰。

在客運郵輪作業部份，基隆港迎接亞洲最大17.2萬噸郵輪-地中海榮耀號，創下亞洲最大載客數5,500人，單日進出港旅客突破10,925人次。台北港除創下近200萬TEU的年貨櫃裝卸量外，海運快遞也超過2億公斤，是全國最大的海運快遞中心。

蘇澳港嶄新的旅客中心也於6月30日正式啟用，迎來疫後第一艘郵輪日本丸。基隆港群不僅是貨物進出港，也在轉運、物流配送、綠能產業到旅客人流、親水空間等，展現多元的港口功能。

今年，安全將是基隆港群最首要的任務，以達成「港口運輸」、「貨櫃裝卸」及「土木施工」三個零災害為目標，其次將持續透由智慧化及減碳作為，推動港口永續經營，不僅要安全，更要讓企業和環境健康走下去，相信港口興盛，都市就會繁榮。