全家調查移工消費客單價是國人2倍　平均2天就造訪1次

▲全家攜手One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」。（圖／全家提供）



記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）今（2）日與非營利組織One-Forty共同發布「移工便利商店大調查」，結果顯示移工朋友平均每2天就造訪1次，形成生活第三空間，且移工在便利商店消費的客單價是國人的2倍，顯見便利商店在移工心中的重要性。

全家總經理薛東都表示，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，與One-Forty宣布啟動「移民工友善服務計畫」，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

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薛東都指出，移工在便利商店消費的客單價是台灣人的2倍，台灣人客單價約100初、移工則為近200元，顯見在台移民工多元購物需求、緩解思鄉情緒，因此全家自2020年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，規劃近百款東南亞進口商品供移民工朋友選購，業績更是翻倍成長，年底更將擴大至全台500間店鋪。

同時，全家去年與台北市政府觀光傳播局、中國回教協會聯手打造的「穆斯林友善商品專架」已擴大至全台159店；穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」目前共645間店舖販售，年底更將擴大至全台1000店；後續將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工朋友在全家即可購得熟悉的家鄉味。

另外，自今年上半年起，全家FamiPort機台中移民工朋友最常使用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文6國語系；Let’s Café、私品茶等現調飲品，更將於7月下旬將印尼文、越南文版本菜單導入店舖電子看板，化解在台移民工因語言隔閡產生的消費困境，營造共融親善的友善環境。

即日起，由One-Forty與全家共同開發的東南亞4國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯正式上線。對準移工朋友消費的10大需求困難，如是否印發票、儲值悠遊卡、匯款回家、寄取包裹、是否有豬肉等，製作成簡單易懂的圖示，並輔以印尼文、越南文、泰文、菲律賓4國文字，讓顧客與店員彼此溝通無礙、更有愛。