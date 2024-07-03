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「黃仁勳AI妖股」直衝漲停！慧友再寫歷史新高　1個月就大漲2.8倍

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

名列「黃仁勳概念股」慧友（5484）漲勢不斷，3日一開盤再次強攻漲停到新天價98.4元，不但寫下歷史新高，也距離100元關卡一步之遙。對比5月31日的收盤價25.8元，短短1個多月就大漲逾2.8倍，備受關注。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時，大力稱讚台灣供應鏈，並秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，上榜的企業被市場稱為「黃仁勳概念股」，當時慧友甚至是名單內股價最便宜的個股。

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儘管黃仁勳已離台、概念股漲勢也停歇，卻仍見名列其中的慧友連續跳空漲停。慧友從原先5月31日收盤價25.8元，出現連續9天亮燈漲停，光是6月漲幅就達187%。

雖然慧友6月中下旬被「關禁閉」列為處置股，7月1日出關後也一度重挫逾7%，但當天盤中仍強拉至漲停價81.4元。近期外資又對慧友「情有獨鍾」，連9個交易日買超，三大法人合計買超655張。

慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，近年往車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，不過目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，累計今年前5個月營收1.89億元，年增22%。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模，今年力拚轉虧為盈。

關鍵字： 慧友黃仁勳概念股AI營運

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