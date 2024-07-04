8張發票千萬特別獎等嘸人　3張明到期

▲統一發票示意照。（圖／記者林懿捷攝）
記者陳瑩欣／台北報導
8張統一發票千萬特別獎等不到幸運兒上門！財政部指出，有3張千萬發票今年1、2月期統一發票將於7月5日結束兌獎期限；另今年3、4月千萬發票已有12人獎金落袋，還有5張沒人領，即將在9月5日到期。
▲8張千萬發票未兌領，可點圖放大。（資料來源：財政部、圖／ETtoday新聞雲AI製表）
8張未兌領明細如下：
1-2月千萬發票「16620962」未領3張，領獎期限至113年7月5日
1、金城立體停車場／新北市土城區金城路2段266號
停車費60元
2、中油CPC／桃園市桃園區中山路522號
汽油125元
3、全家超商／高雄市前鎮區廣西路211號
物品等246元（雲端發票）
3-4月千萬發票「44140251」未領5張，領獎期限至113年9月5日
1、market便利購家樂福超市／新北市土城區學府路2段210號地下2樓
食品等，65元
2、Uber Eats／新北市五股區五權五路27號3樓
外送費等，34元
3、蜜鄰便利超市／台中市西區忠明南路20、22號1樓
飲品，26元
4、中油CPC／雲林縣口湖鄉中正路1段99號
汽油等，1224元
5、7-ELEVEN／高雄市楠梓區右昌街148號1樓
飲品，51元
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