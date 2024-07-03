台積電「有實力」衝向32兆市值　國泰金老總：AI需求淡化兩岸風險

▲國泰金總經理李長庚。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

「護國神山」台積電（2330）在AI浪潮下扮演關鍵角色，並發揮淡化兩岸關係緊張的經濟風險。《彭博社》披露國泰金總經理李長庚受訪指出，在AI帶旺經濟下，台灣科技股沒有泡沫化，且央行也不需要降息。

李長庚6月26日在倫敦接受《彭博社》採訪時表示，兩岸領導階層「足夠明智」，能夠解決如何「處理許多棘手問題」以及與中國的關係儘管最近局勢緊張，但局勢不太可能惡化太多。

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日前台灣將中國的旅行警告提升至第二級，理由是北京決定擴大對台灣「分離主義分子」判處死刑的法律。 總統賴清德520就職演說中表示，他願意與北京會談，但自治民主已經是事實上的國家。中國則認為台灣是領土。

李長庚表示，國泰金尚未受到兩岸關係緊張所帶來的任何負面影響。這家總部位於台北的公司經營保險、銀行和經紀公司，截至 2022 年底，在中國大陸和香港擁有超過 130 名員工。

李長庚以AI帶來強勁需求為由，為台積電等半導體製造業估值走高進行了辯護。

「你不會覺得這是一個真正的泡沫，因為它們真正創造了價值，他們真正創造了利潤，」李長庚說，如果利潤和價值創造跟不上，科技業可能會面臨挫折，要不然就是維持更長時間的漲勢。

根據彭博社彙編的數據，即使台積電的價值接近1兆美元（約32兆元台幣），97% 的分析師仍建議購買該股票，而 Bloomberg Intelligence 預計該公司在即將到來的晶片製造週期中將超越同行。

關於台灣經濟，李長庚認為央行沒有必要下調2%的基準利率，因為目前台灣經濟表現「OK」，而且利率在國際上仍然相對較低。