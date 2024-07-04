打破月光族印象！萬事達卡：30歲Z世代族群「逾9成有理財習慣」

▲萬事達卡台灣區總經理陳懿文。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

Z世代打破「月光族」的刻板印象！萬事達卡調查發現，有94%的30歲以下年輕人將收入做投資理財，並有75%年輕人的理財幅度至少占總收入的五分之一。此外，儘管收入成長趕不上通膨，民眾仍會追求品質生活，願意在運動、休閒娛樂、美容等領域上消費。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡調查，即使預期到收入增長趕不上通膨，民眾仍會追求品質生活，除了日常的固定支出外，64%的受訪者會將收入花在「保養美容」，而有59%的受訪者會「運動」、67%的受訪者在「觀看演唱會／賽事」上進行消費。

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此外，陳懿文說，民眾也會以更聰明的方式，包括選擇平價品替代、即期品、離峰等折扣優惠來節省日常開支，更有70%受訪者減少非必要項目消費頻次以節省開支，59%受訪者會透過理財等方式增加額外收入。

根據萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，雖然65%受訪者預期薪資調幅追不上通膨速度，卻仍普遍願意在運動、休閒娛樂、美容上消費，並投資自己的外貌、體態及健康，顯示民眾仍願意保持良好生活型態以維持健康與神采外貌；並會透過投資理財、兼職斜槓等方式增加額外收入，追求高質感的生活。

萬事達卡調查也發現，62%受訪者的固定支出超過總收入一半，也仍有33%受訪者將超過三分之一以上的收入投入理財。另外，Z世代（多指1997年至2009年出生，今年15歲至27歲）也打破「月光族」刻板印象，有94%的30歲以下年輕人將收入做投資理財用，並有75%的年輕人的理財幅度至少占總收入的五分之一。

▲萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查。（圖／萬事達卡提供）

萬事達卡行銷部總監陳冠樺表示，調查也顯示，64%受訪者會將收入花在保養美容、59%在運動相關消費、67%在觀看演唱會和賽事等。

陳冠樺說，超過6成民眾在美容、保養彩妝領域消費，每季平均消費額達3,764元，其中，年輕族群普遍比中高齡族群更敢花；40歲以下族群每年在醫美領域的平均消費金額是41歲以上族群的1.5倍，顯示部分年輕人為未來打算的同時，也希望精心維持外貌；此外，美容與保養彩妝市場不再是女性的專利，有37%的男性曾在美容保養領域消費。

除了外在容貌外，萬事達卡調查也指出，有75%的台灣民眾擁有運動習慣；而在有運動習慣的受訪者中，78%願意為運動花費更多，投入在使用健身房、購買運動課程、運動裝備或營養品等方面，顯示愛運動族群普遍會在此領域消費投資自己。

至於體育賽事的觀賽參與上，56%民眾會關注體育競賽，其中半數民眾願意花錢到現場觀賽、訂閱線上觀看比賽或購買周邊商品；41至50歲以上受訪者特別熱愛台灣本土賽事，37%有觀賽習慣。