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台積電「強運超商」在列！　12張百萬以上發票獎明到期無人領

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年1、2月期統一發票兌領期限將在本周五指定金融機構下班後到期，財政部統計，1-2月統一發票還有3張千萬特別獎沒有人領，5張200萬特獎幸運兒也尚未現身，另外有4張雲端發票百萬專屬獎還在等中獎人拿錢，其中有一張是台積電新竹鑫八廠7-11所開出，外界揣測是台積電員工中獎，也引起「花時間領獎金和專心顧機台誰比較重要」的討論。

台積電（2330）今（4）日開盤股價衝上千元，相當於一張台積電股票就要一百萬元，不過一張台積電竹科八吋廠超商開出的雲端發票，雖然得到百萬元大獎，要課所得稅20%，實領「只」有80萬元。

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台積電鑫八廠為八吋晶圓廠地址，駐點7-11被科技圈封為「統一發票強運區」，去年就曾開出千萬特別獎，且當時只花90元就中獎，這次開出百萬獎消費金額更低，只有42元，推估可能是台積電員工到超商買餐飲，因為工作太忙忘了對獎、領獎，遭到「協尋」。

即將到期的1-2月統一發票未領大獎明細：
1-2月千萬發票「16620962」未領3張，領獎期限至113年7月5日
1、金城立體停車場／新北市土城區金城路2段266號
停車費60元

2、中油CPC／桃園市桃園區中山路522號
汽油125元

3、全家超商／高雄市前鎮區廣西路211號
物品等246元（雲端發票）

1-2月統一發票200萬獎「50008017」未領5張，領獎期限至113年7月5日：
1、大潤發／台北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3
食品等，721元

2、中油CPC／新竹縣芎林鄉文明路61號
汽油，800元

3、Uber Eats／新北市五股區五權五路27號3樓
外送運費，36元

4、7-ELEVEN／台南市中西區民族路2段76號之13
食品，35元

5、美泰百貨／高雄市美濃區中正路2段59號1樓
物品等，136元

1-2月期雲端發票專屬百萬中獎未領4張，領獎期限至113年7月5日：
1、蝦皮購物／台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
物品，360元

2、蝦皮購物／台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
物品等，399元

3、7-ELEVEN／新竹市東區科學園區力行路25號2樓，台積電鑫八廠內
食品等，42元

4、台灣電力公司／高雄市鳳山區青年路1段100號
電費，65元

關鍵字： 統一發票

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