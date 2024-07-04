「黃仁勳AI妖股」再亮漲停！慧友攻破百元寫歷史新高　一路大漲3.1倍

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

名列「黃仁勳概念股」慧友（5484）連續漲停，4日一開盤再次跳空漲停到108元，衝破三位數並寫下歷史新高，從5月31日的收盤價25.8元一路上漲至今，短短1個多月就大漲逾3.1倍，還被證交所盯上列為注意股，備受關注。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時，大力稱讚台灣供應鏈，並秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，上榜的企業被市場稱為「黃仁勳概念股」，當時慧友甚至是名單內股價最便宜的個股。

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儘管黃仁勳已離台、概念股漲勢也停歇，卻仍見名列其中的慧友連續跳空漲停。慧友從原先5月31日收盤價25.8元，出現連續9天亮燈漲停，光是6月漲幅就達187%。

雖然慧友6月中下旬被「關禁閉」列為處置股，7月1日出關後也一度重挫逾7%，但當天盤中仍強拉至漲停價81.4元。近期外資又對慧友「情有獨鍾」，連10個交易日買超，三大法人合計買超906張。

證交所7月3日也公告列為注意有價證券資訊，慧友最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.68%，且7月3日成交量為最近60個營業日日平均成交量的6.31倍；最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達283.62%；最近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達293.60%；最近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達245.26%。

慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，近年往車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，不過目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，累計今年前5個月營收1.89億元，年增22%。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模，今年力拚轉虧為盈。