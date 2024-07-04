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台積電破千元！財經網美「6年前發言」超神：早公開叫大家買

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電衝破千元。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（4）日台積電衝破千元！財經網美胡采蘋就在粉專貼出截圖，直呼「我從2018年開始，就一直公開叫大家買的那支股票，剛剛1000塊啦！200→1000」。貼文令許多網友也振奮，「見證了護國神山的歷史一刻」、「1500元指日可待」、「沒想到我竟然有兩檔千金股票，一檔聯發科、一檔台積電，賺翻了。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」貼出台積電股價截圖，說她從2018年就一直公開叫大家買的「那支股票」，從當初200元到如今飆破千元了。貼文引來不少有上車的人樂呵呵地留言，「感恩Emmy」、「非常舒服！」「今天特別早起見證這一刻！謝謝Emmy」、「賺了五倍欸」、「我300多買的，到底要不要賣？」「感謝護國神山大當家讓我吃喝無虞。」

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事實上，胡采蘋2021年初就曾發文，「過去一年我所經歷的情況，就是200多叫大家買台積電，大家都不願意」，結果大家都不願意，說不會漲、太高了、太貴，想問她還有沒有別支可以買嗎？

結果台積電一路漲，從300、400到500仍持續往上，「現在他668了，誰都別笑誰。」胡采蘋甚至在今年3月叫爸媽買台積電、掛688元，自豪是「24孝好女兒」。不過，她也曾提醒，如果已經太晚進場，建議不要心急，因為賺錢永遠有時候，「市場有賺不完的錢，真的不急於一時，絕對不要去信貸質押買股票。」

胡采蘋提到，真正能一直賺錢的人，都是在市場不好的時候買股票，便宜時買好的公司，等漲高了或總經環境有向下的變化時再減碼，例如去年很多分析師覺得台積電的財測過於激進，不太看好，她在同年5月15日製作相關影片分享看法，而當時台積電的收盤價是495.5元。

關鍵字： 台積電股票台股護國神山胡采蘋

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