台積電晉升千元！今年已飆漲近7成　持有一張賺逾42萬

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日股價破千元大關，早盤最高來到1005元，回顧台積電今年股價走勢，從2023年12月封關價593元起算，在AI利多加持下，一路飆漲至1005元新高，漲幅69.5%，若從去年底封關買進一張，至今日盤中最高價獲利了結，已賺41.2萬元。

除此之外，台積電更是月月收紅，曾在6月寫下單月大漲17.7%紀錄，以權值股來看，非常難得。

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台積電今年股價一路上衝，回顧今年一月，台積電以590元開出，當日以平盤價593元作收，但1月底就迅速收復600元大關，以628元作收，二月更一鼓作氣突破前高、2022年1月17日寫下的688元高價，讓不少在套房住逾2年的「大學長」終於可以順利解套，二月更寫下近10%的漲幅。

台積電三月股價更是大漲，單月上漲12.9%，月底收在779元，此時市場也有不少投資人開始獲利了結或解套殺出，因此台積電在接下來4、5月漲勢就相對收斂過仍在5月突破800元大關。

來到六月，台積電在Computex黃仁勳訪台帶動下，衝破900元大關，單月就大漲17.7%，6月底收在699元，劍指1000元大關，並在今日正式突破，晉升千元俱樂部。

不過台積電大漲，對投資人來說，一則以喜一則以憂，對於今年初就買進的投資人來說，若以一張593元計算，不計股利情況下，光是今年一張就已經為他們賺進41萬元，就算買在前高688元的大學長，假若堅守不賣，今年仍大賺31.7萬元。

從台積電股東數變化也可以看到投資人搶進台積電，從今年初119萬名股東，由於股價飆漲，不少投資人解套殺出，因此股東數先是一路減少，至3月8日股東數跌落至104萬人，不過接下來，台積電股東數整體來看呈現正成長趨勢，儘管在5月，曾因為股價衝破800元，讓市場優先是否已經超漲，更有不少投資人選擇獲利了結，因此股東數從月初115萬人，滑落至最低109萬人，不過在六月股價大漲帶動下，投資人重拾信心，截至6月28日，台積電股東數已破124.6萬人。

台積電股價破千元寫下里程碑，由於基本面仍看好，AI需求持續暢旺，投資人此時仍對台積電充滿信心，更期待台積電18日法說會釋出利多訊息，有望讓台積電股價持續上攻再創新高。