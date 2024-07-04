先探／謝金河：台灣綠電產業帶來新格局

文／謝金河

二○二四年又匆匆過了一半，在ＡＩ題材的發酵下，台股在六月大漲八．七七％，贏過費城半導體指數的六．八一％，表現勇冠三軍，成為今年六月全球表現最亮眼的市場，這當中，台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、富邦金股價都創新高，市值也締造歷史新紀錄，台股市值一度到八○兆台幣，打敗德國，成了全球第十大股市。

再看上半年的台股，半年漲幅二八．四五％，除了略遜費城半導體指數的三一．○六％外，台股漲幅在不列入阿根廷等高通膨國家，排名第二，也高過去年表現亮眼的日本，上半年日經上漲十八．二八％，也贏了印度的九．四％，南韓的五．三七％，Nasdaq十八．二二％。

科技美元可怕的競爭力

[廣告]請繼續往下閱讀...

在地緣政治角力下，跟美國同樣的國家股市都有不錯的表現，而今年六月上證下跌三．八六％，深圳成分指數跌五．五一％，恆生指數下跌二％，累積上半年深圳成分指數下跌七．一％，深圳Ａ股跌十一．九八％，恆生指數上漲三．九八％，值得一提的是，東協各國去年股市表現弱勢，今年上半年泰國繼續下跌八．一一％，印尼下跌二．八八％，看起來東協各國的傳統產業都遭到中國廉價產品的殺戮，內需產業受到很大的影響。

美國股市領導全球持續奔馳，上半年道瓊上漲三．七九％，標普五○○上漲十四．四八％，Nasdaq上漲十八．一％，費半指數大漲三一．○六％，值得一提的是，美國股市正在市值極大化路上奔馳，到七月二日為止，大市值的美國企業，除了Nvidia受到法國反壟斷調查、攻勢受限外，Apple股價又到二○○．二七美元，市值跑到三．三七八兆美元，微軟到四五九．五九美元，市值跑到三．四一四兆美元，Nvidia仍有三．○二三兆美元，這三家市值逾三兆美元的美國科技大廠，市值達九．八一五兆美元，如果加上Google的二．三○六兆美元，市值達十二．一二兆美元，這四家公司等於深圳、上海加香港股市市值的總和，這是美國科技美元真正可怕的競爭力。

到七月二日為止，美國又有Amazon市值跑到二．○八一兆美元，前五大美國科技巨擘市值都過了二兆美元，這五家企業市值加起來十五．四九四兆美元，這是新時代的里程碑！美國大市值企業正在往極大化的路上前進，排名第六的Meta也跑到一．二九二兆，往下是台積電的九一三○億美元，最近股價落後的Tesla也拉出大漲幅，二日大漲十．二％，市值跑到七三七五億美元，第二季交車比去年同期少四四三九五六輛，這是大利空，不過，馬斯克在AI、SpaceX仍有很大翻滾空間，也發揮了補漲的力道。

投資選股跑出新花樣

走過了上半年，台股也在大市值企業領軍下，加權指數不斷創新高，台積電市值二四．八九兆、鴻海二．八三五兆、聯發科二．二五兆、廣達一．一八三兆、富邦金一．○五兆、台達電九九四九億、中華電信九七三六億、國泰金也頂到八五三七億、中信金七五五四億，再到日月光六九八四億，台灣前十大市值企業有老面孔，也有新面孔，但整體市值都往上衝高，這些大市值企業撐起加權指數半邊天。

今年黃仁勳帶來的ＡＩ狂潮，也讓台股成為全球最亮的焦點，很多個股在ＡＩ題材加持下，須檢視基本面是否有足夠支撐力，例如，機殼的晟銘電從十二．四元漲到九九．七元，過去每年ＥＰＳ很少超過一元，即使有ＡＩ加持，股價逼近百元，今年ＥＰＳ至少要有三到四元，它有沒有這個實力？這次散熱大廠甚至指控有一些同業是透過「買廣告」方式，名字放在黃仁勳的榜單上，這份真真假假的名單，未來仍有待時間來驗證。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2307期精彩當期內文轉載》