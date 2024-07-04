ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／謝金河：台灣綠電產業帶來新格局

圖／先探投資週刊 提供

文／謝金河

二○二四年又匆匆過了一半，在ＡＩ題材的發酵下，台股在六月大漲八．七七％，贏過費城半導體指數的六．八一％，表現勇冠三軍，成為今年六月全球表現最亮眼的市場，這當中，台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電、富邦金股價都創新高，市值也締造歷史新紀錄，台股市值一度到八○兆台幣，打敗德國，成了全球第十大股市。

再看上半年的台股，半年漲幅二八．四五％，除了略遜費城半導體指數的三一．○六％外，台股漲幅在不列入阿根廷等高通膨國家，排名第二，也高過去年表現亮眼的日本，上半年日經上漲十八．二八％，也贏了印度的九．四％，南韓的五．三七％，Nasdaq十八．二二％。

科技美元可怕的競爭力

[廣告]請繼續往下閱讀...

在地緣政治角力下，跟美國同樣的國家股市都有不錯的表現，而今年六月上證下跌三．八六％，深圳成分指數跌五．五一％，恆生指數下跌二％，累積上半年深圳成分指數下跌七．一％，深圳Ａ股跌十一．九八％，恆生指數上漲三．九八％，值得一提的是，東協各國去年股市表現弱勢，今年上半年泰國繼續下跌八．一一％，印尼下跌二．八八％，看起來東協各國的傳統產業都遭到中國廉價產品的殺戮，內需產業受到很大的影響。

美國股市領導全球持續奔馳，上半年道瓊上漲三．七九％，標普五○○上漲十四．四八％，Nasdaq上漲十八．一％，費半指數大漲三一．○六％，值得一提的是，美國股市正在市值極大化路上奔馳，到七月二日為止，大市值的美國企業，除了Nvidia受到法國反壟斷調查、攻勢受限外，Apple股價又到二○○．二七美元，市值跑到三．三七八兆美元，微軟到四五九．五九美元，市值跑到三．四一四兆美元，Nvidia仍有三．○二三兆美元，這三家市值逾三兆美元的美國科技大廠，市值達九．八一五兆美元，如果加上Google的二．三○六兆美元，市值達十二．一二兆美元，這四家公司等於深圳、上海加香港股市市值的總和，這是美國科技美元真正可怕的競爭力。

到七月二日為止，美國又有Amazon市值跑到二．○八一兆美元，前五大美國科技巨擘市值都過了二兆美元，這五家企業市值加起來十五．四九四兆美元，這是新時代的里程碑！美國大市值企業正在往極大化的路上前進，排名第六的Meta也跑到一．二九二兆，往下是台積電的九一三○億美元，最近股價落後的Tesla也拉出大漲幅，二日大漲十．二％，市值跑到七三七五億美元，第二季交車比去年同期少四四三九五六輛，這是大利空，不過，馬斯克在AI、SpaceX仍有很大翻滾空間，也發揮了補漲的力道。

投資選股跑出新花樣

走過了上半年，台股也在大市值企業領軍下，加權指數不斷創新高，台積電市值二四．八九兆、鴻海二．八三五兆、聯發科二．二五兆、廣達一．一八三兆、富邦金一．○五兆、台達電九九四九億、中華電信九七三六億、國泰金也頂到八五三七億、中信金七五五四億，再到日月光六九八四億，台灣前十大市值企業有老面孔，也有新面孔，但整體市值都往上衝高，這些大市值企業撐起加權指數半邊天。

今年黃仁勳帶來的ＡＩ狂潮，也讓台股成為全球最亮的焦點，很多個股在ＡＩ題材加持下，須檢視基本面是否有足夠支撐力，例如，機殼的晟銘電從十二．四元漲到九九．七元，過去每年ＥＰＳ很少超過一元，即使有ＡＩ加持，股價逼近百元，今年ＥＰＳ至少要有三到四元，它有沒有這個實力？這次散熱大廠甚至指控有一些同業是透過「買廣告」方式，名字放在黃仁勳的榜單上，這份真真假假的名單，未來仍有待時間來驗證。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2307期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

富邦金配2.5元7／19除息　下周3檔金控接力秀

富邦金配2.5元7／19除息　下周3檔金控接力秀

金控除息秀接力起跑，除了國泰金（2882）、開發金（2883）已完成填息，元大金（2885）填息率超過6成以外，下周富邦金（2881）、國票金（2889）與中信金（2891）3檔金控也將進入除息關鍵時刻，其中國票金與中信金皆選在下周一（15日）除息，富邦金今（4）日則是公告將在7月19日（星期四）除息。

2024-07-04 16:32
聯電6月營收175.48億元「年月雙減」　股價重回填息軌道

聯電6月營收175.48億元「年月雙減」　股價重回填息軌道

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布6月營收，聯電六月合併營收175.48億元，月減10.05％，年減7.91％。

2024-07-04 16:56
新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

新光金（2888）今（4）日公告16.7億股現金增資每股發行價8.3元，由於新光金短線股價走揚，每股發行價格比起申請送件時7.5元提高，可募集資金也攀升至138.61億元，募資作業預計8月完成。

2024-07-04 15:36
當年買台積電腰斬到60元　過來人：這次沒有2000元絕不鬆手

當年買台積電腰斬到60元　過來人：這次沒有2000元絕不鬆手

我在1998年還是研究生時期曾經買進我人生中的第一張台積電，當時股價才150元，當年買進時告訴自己要長期持有個十年，但才不過抱幾個月就遇到台股從萬點以上崩跌到剩下三千多，台積電剩下60元

2024-07-04 13:12
台積電列第18千金！大立光漲逾7%最猛　股王信驊每張最多賠16.5萬

台積電列第18千金！大立光漲逾7%最猛　股王信驊每張最多賠16.5萬

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元，成為第18檔千金股，不過高價股表現上，與台積電同擁蘋概股題材的股后大立光（3008）漲逾半根衝最多，換算每張賺近20萬元，而股王信驊（5274）、IC設計股祥碩（5269）、遊戲股鈊象（3293）受賣單調節雙雙走跌，開盤50分鐘，信驊已跌165元，換算每張賠16.5萬。

2024-07-04 10:03
19千金來了！3檔今年漲幅超車台積電　華城漲逾210%最猛

19千金來了！3檔今年漲幅超車台積電　華城漲逾210%最猛

「護國神山」台積電（2330）今（4）日以1005元高價作收，今年以來漲幅近7成，並成為第19檔千金股，不過《ETtoday新聞雲》盤點上市櫃19檔千金股今年以來漲跌情形，發現包括重電股華城（1519）、半導體設備與維修工程商弘塑（3131）、遊戲股鈊象（3293）股價漲幅皆超車台積電，其中以華城漲幅逾210.4%最猛。

2024-07-04 15:32
沒跟台積電飛！世界配4.5元今窘貼息　除息前創二年半高點

沒跟台積電飛！世界配4.5元今窘貼息　除息前創二年半高點

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（4）日除息4.5元，儘管台積電今日創新高破千元，且世界先進雖在除息前股價一度衝高至148元創二年半新高，但今日除息首日，股價開低走低，最低來到120.5元，跌6元或4.75％，呈現貼息狀態。

2024-07-04 12:26
快訊／日圓「0.2049」史上最甜　10萬台幣多換3.7萬日圓

快訊／日圓「0.2049」史上最甜　10萬台幣多換3.7萬日圓

史上最甜日圓出現！受惠台幣強升，台銀日圓現鈔賣出價於11點55分來到「0.2049」低價，10萬元台幣換匯可較今年1月多換近3.7萬日圓。

2024-07-04 12:20
聯發科除息30.4元　早盤衝1400元「填息逾8成」　

聯發科除息30.4元　早盤衝1400元「填息逾8成」　

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息30.4元，聯發科今日股價衝上1400元，早盤填息超過8成，但隨後股價回落至平盤價附近，截至中午，股價持續在1375元附近遊走。

2024-07-04 12:18
8金控股價放閃！永豐金刷新高　元大金填息6成

8金控股價放閃！永豐金刷新高　元大金填息6成

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元帶旺台股，多檔金控股也衝高秀一波。永豐金（2890）今日盤中刷26.75元新高，重回填息軌道的元大金（2885）則漲逾1.9%，填息逾6成。

2024-07-04 11:18

讀者迴響

熱門新聞

台積電破千元！　「個股期夜盤」寫下歷史一刻

台積電「下車價位」曝光　財經作家預告

8張發票千萬特別獎等嘸人　3張明到期

台積電「強運超商」在列！　12張百萬以上發票獎明到期無人領

「黃仁勳AI妖股」再亮漲停！慧友攻破百元寫歷史新高

台股今年狂漲5600點！　「8檔股票」貢獻了78％

台積電破千元！財經網美「6年前發言」超神

快訊／日圓「0.2049」史上最甜　10萬台幣多換3.7萬日圓

連收2封違約交割簡訊！她嚇到手抖狂CALL

債券ETF除息秀來了！一表比較29檔配發金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366