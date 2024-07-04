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連收2封違約交割簡訊！她嚇到手抖狂CALL　專家曝下場：房貸難申請

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO連收到2則「違約交割」簡訊，害她驚嚇到無心上班。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／翁申霖／今周刊

明明沒有下單，卻收到「違約交割簡訊」是怎麼回事？有一位民眾表示，自己在7月1日一連收到兩則中信證券發出的違約交割簡訊，讓她嚇得趕緊打電話詢問客服人員，卻僅收到「系統誤傳」的回覆，讓該民眾氣得直呼，「中信證券會出這種問題嗎？」隨後，中信證券在當天下午約3點左右，傳訊向用戶致歉並給出200元超商禮券做作為補償。

該名民眾在「爆怨2公社」社團上抱怨道，她於7/1上班時間，突然收到中信證券傳送的違約交割簡訊，內容指出「交割款仍不足153218元……須於上午10點前將款項匯入至交割帳戶，逾時將申報違約……」突如其來的簡訊讓該網友嚇一跳，她表示自己明明沒有下單這麼多錢，為何收到這樣的訊息，便迅速打給營業員卻都打不進去。

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距離簡訊中的10點僅差10分鐘，這短短時間內又再收到一封違約交割簡訊，電話打了許久終於接通，卻僅得到一句「系統誤傳」的回覆，讓該網友氣得表示「現在連客服都打不進去了，只能來爆怨，怎麼沒跟我們聯絡呢？中信證券會出這種問題嗎？」

時間來到7/1下午約莫3點左右，該網友收到一封中信證券發送的致歉訊息，中信證券指出上午誤發的簡訊為人為操作疏失，才誤傳交割款不足簡訊，中信證券將針對收到誤植簡訊的客戶，提供統一超商電子禮券200元作為補償。

文章一曝光隨即引發熱議，不少也同樣收到違約交割簡訊的民眾也紛紛留言，自己也收到，嚇到手抖狂打電話，也有人直呼「嚇死了」，也是狂打電話進去，才剛進入證券還沒一個月，就要馬上被違約，「超級緊張恐怖的」、「我也收到了，早上起來看到這個差點嚇死」、還有人表示，致電過去給專員說是同一個客戶姓名一樣誤傳。

針對這種離譜狀況，有人直言，一句系統誤傳，有夠不負責任，「系統是不是被駭或盜用，這個是很嚴重的問題了，要慎選證劵交易商，系統APP 如果時常這樣，那最好提早跳槽」，其他網友認為，正常有玩股票的人光看到「違約交割」這四個字都會怕、「要是我收到這樣的簡訊，我絕對換證券商」。

什麼是違約交割？專家：不是賠償利息、停止下單就沒事…

什麼是「違約交割」？所謂的違約交割是指股票成交後扣款或支付失敗的情況，簡單來說，「交割」就是指「一手交錢、一手交股票」，而 「違約交割」是指股票成交後「交易失敗」的情況。

當投資人因為資金不足（交割帳戶內的餘額不足），無法在委託成交日（T）的第2日（T＋2）上午10點完成交割程序，也就是銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，使得券商必須申報「違約交割」，輕則影響信用紀錄，重則必須承擔法律風險。

T日（Trade Day） T＋1 T＋2
買入／賣出股票 取得／失去股票 上午 10:00 前付款／收款

玉山證券強調，「投資人千萬不要輕忽違約交割帶來的影響」，因為違約交割輕則導致個人信用受損，重則有刑事、民事責任等法律風險，並不是賠償利息、停止下單就沒事。

違約交割下場如何？

針對上述案例，許多民眾直呼，違約交割會嚇死人，「哇！心臟真的會被嚇到漏好幾拍」、「交割違約很嚴重，中信不知道嗎？傳這種簡訊給客戶？」

究竟「違約交割」後續造成的麻煩有多嚴重？

臺灣證券交易所列出4項違約交割的責任：

■民事責任

證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。

■刑事責任

情節重大足以影響市場秩序者，面臨三年以上至十年以下之相關刑責。

■影響開戶交易

未結案且未滿5年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

■影響信用紀錄

違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

▲圖／TWSE 臺灣證券交易所

股票菜鳥必看！2招避免違約交割

證券投資人保護中心表示，依照現行法規，並無規定證券商須在投資人帳戶存款不足時，負有通知投資人補足之義務。

不過，在實務上，基於服務性質，證券商或營業員通常都會通知投資人補足，另一方面，買賣股票後亦會有成交回報，投資人應當知道有成交而需補足交割款的情形，因此，在投資人未補足交割款的情況下，證券商將會申報投資人違約。

當投資人違約時，證券商會暫緩終止委託買賣證券受託契約及註銷委託買賣帳戶，在違約申報後的次一營業日開始三個營業日期間，接受投資人將其持有的有價證券撥轉至證券經紀商違約專戶賣出，返還違約債務及費用。

想避免違約交割，一定要留意以下兩點。

1. 操盤前提高風險意識

玉山證券指出，金融市場在短期波動中趨近於零和遊戲，近年來市場上出現不少鼓吹當沖的KOL（部落客、網路名人等），常讓股市新手覺得當沖獲利很簡單。然而，實務上「天底下沒有白吃的午餐」，當投資人想要從金融市場賺取利潤時，就要與市場上的其他高手做競爭，絕非輕鬆獲利。

投資自己能力範圍的股票是一件基本的投資知識，不論是長期投資或是當日沖銷，建議都要先盤點自己的資金，再選擇交易的個股與策略，而不是在沒考慮風險與資金控管的情況下胡亂下單，導致自己在盤後面臨到籌不出交割款的窘境。

2.「看清楚」委託單金額、張數、股數

近幾年因券商交易APP愈做愈方便、零股交易也相當盛行，使得投資人買賣股票的門檻大幅降低，部分初入股市的顧客若對於交易程序、市場交割規則不甚熟悉，就很有可能出現下錯單的情況。

舉例來說，像是原本要做零股交易200股，一不小心按到200張，或是把買進跟賣出的委託搞混。為了避免這些狀況，投資人應該在按下買進、賣出鍵前多次確認，下單前也應該先熟悉券商提供的操作介面。

「不小心」發生「違約交割」怎麼辦？

若是投資人手上臨時找不出資金交割，應儘快聯繫營業員尋求協助，券商通常都有相關法務部門協助處理違約交割事件，且應儘速在「違約申報後3個營業日內」清償違約金，並經由券商申報違約結案，否則未來帳戶可能被註銷，也會成為券商拒絕申請開戶的客戶。

本文暫不授權媒體夥伴

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關鍵字： 爆怨2公社違約交割今周刊

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