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鴻海斥資113億元　擴大布局美國市場

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

鴻海擴大布局美國，今天晚間公告子公司Fii Holdings USA Inc.取得Cloud Network Technology USA Inc.等8家美國子公司股權，投資金額3.449億美元（約新台幣113億元）。

產業人士分析，鴻海此次擴大布局美國，主要擴充人工智慧（AI）伺服器產能，因應美國總統當選人川普（Donald Trump）在2025年1月上任後的政策布局。

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鴻海董事長劉揚偉先前指出，劉揚偉指出，在川普正式上任、政策更明確後，鴻海會有一套完整政策。

劉揚偉先前表示，人工智慧AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海集團在美投資會繼續增加。鴻海集團在美國僱用近5000名員工，每年營收規模達256億美元，營運持續擴大。

鴻海在11月底已公告，子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海此次投資為擴充人工智慧（AI）伺服器產線，服務北美客戶。

鴻海晚間也公告，子公司鴻揚創業投資斥資4.023億元取得芯量科技4023萬股，鴻海表示，目的是長期投資。

產業人士表示，芯量科技是鴻海集團旗下動力電池關鍵材料開發商，此次布局為強化電動車車用電池技術應用。

根據資料，芯量科技成立於2021年，主要開發電池先進材料，目標為客戶提出全方位固態電池解決方案。

關鍵字： 鴻海美國投資人工智慧電動車技術

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