聯發科遭爆明年天璣9500採 2+6核心　搭載台積電N3P製程

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據海外論壇Reddit貼文透露，聯發科（2454）明年要推出的旗艦晶片天璣9500將會採用2+6的CPU配置，繼續採用基於Arm的設計，包括Cortex X930和Cortex A730，同時還將採用台積電N3P製程，引起眾多網友討論，不過原作者已經此則貼文刪除，但除了這則貼文外，有關天璣9500的消息也意外透露，天璣9500的時脈速度可能比高通Snapdragon 8 Elite還要慢。

外媒wccftech報導，高通之所以為Snapdragon 8 Elite開發內部Oryon內核，是因為ARM的CPU設計落後於競爭對手。這項爆料是高通在陪審團面前作證時公開的，透過對比天璣9400的規格，就可以看出為什麼高通要走出自己的道路。其最新、最出色的晶片性能核心預設運行頻率為4.32GHz，這些細節令人驚訝的是，明年推出的聯發科天璣9500的性能核心的時脈速度將更低。

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根據Reddit上消息，聯發科天璣9500兩個Cortex-X930核心將以4.00GHz運行，而其餘六個Cortex-A730據說將以3.50GHz 運行。雖然這比天璣9400有了顯著改進，天璣9400的Cortex-X925最高主頻為3.62GHz，但Snapdragon 8 Elite的性能Oryon核心在預設速度下的表現優於 Cortex-X925。

在散熱充足的情況下，Snapdragon 8 Elite的性能核心也能達到4.57GHz，與天璣9400相差近 1GHz，據稱明年推出的Snapdragon 8 Elite Gen 2將以5.00GHz的性能核心進行測試。

這一優勢可能來自採用內部設計，這是蘋果多年來所依賴的方法，這就是為什麼其A18和A18 Pro的性能核心可以運行在4.04GHz的原因。聯發科可能並不是因為不想應對ARM的訴訟而沒有追求定制CPU核心的開發。