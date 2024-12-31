2024最悲情！ 台塑四寶今年股價重摔逾55％

2024年最後一天，台股以下跌155.1點作收，但累計全年大漲逾5100點，仍是相對豐收的一年，不過台塑四寶今年以來表現弱勢，四寶跌幅都超過55％，以最核心的台塑（1301）來看，今年以來跌逾55％，若去年封關日買進1張抱到現在，投資人帳面虧損逾4.37萬元。

快訊／124萬人注意！0056續配1.07元 年化配息率逾11%

擁有124萬股民的季配息ETF元大高股息（0056）今（31）日公告每股配發1.07元，與上次配息行情一致，以今日收盤價36.68元估計，0056配發率超過11.66%。

股王換人！力旺超車信驊 2024封關日絕殺

2024年封關日出現股王爭霸戰，同屬IC設計股的力旺（3529）今（31）日盤中最高衝至3370元，雖未比信驊（5274）最高價3390元高，但盤中信驊遇獲利了結賣壓情勢扭轉，力旺近午盤就以3345元的價格壓過信驊的3310元，隨後一路持穩上攻，在最後交易日上演股王絕殺秀。

快訊／台股2024豐收年漲5104點 每位股民平均賺129萬元

2024年台股上市大盤在今（31）日封關，雖終場下跌155.1點、以23035.1點作收，但累計今年集中市場全年大漲5104.29點，創史上最大單一年度漲點，台股市值來到73.89兆元，1年增加17.05兆元，以11月台股開戶人數1318萬人概算，平均每位投資人今年在這波上漲行情中，帳面大賺129.4萬元，台股今年可說是慶豐收的一年。

台積電目標價上看1360元！ 第一金投顧：明年台股衝26500

台股即將邁入新的篇章，展望2025年，第一金投顧認為，台股主軸仍然是AI相關的半導體產業，市場估計（2330）今、明年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前1090元、PE 僅18.6倍，市場平均目標價在1360元，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數下半年上看26500點！

三星揮軍「人形機器人」市場 卡位成Rainbow Robotics 最大股東

根據外媒路透社報導，韓國Rainbow Robotics公司週二在一份監管文件中表示，三星電子已成為其最大股東。文件內容顯示，先前曾投資這家機器人公司的三星最近獲得了2670億韓元（1.81億美元）的股份。

日本2024「漲倍股」出籠！ AI電線股年漲逾5倍獲猛打賞

日經225指數12月30日以39894點，為史上最高年度封關收盤漲點、下跌1%作收，由於日本年度封關日落在30日，全年漲幅19%，《日經新聞》指出，2024年29日「漲倍股」當中，倚靠AI電線題材的Fujikura股價在2024年狂飆5倍（狂飆503%）、漲幅高居東證Prime個股之冠，顯見AI題材誘人。

《就服法》三讀通過80歲免評聘移工 勞動部：深感遺憾

立法院今（31）日三讀通過就業服務法第46條條文修正案，其中，讓年滿80歲以上長者，可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，不論健康與否都能直接申請聘僱家庭看護移工，對此，勞動部表示遺憾，新法將會衝擊重症家庭聘移工照顧權益。

長榮海運年終開獎！ 大手筆發20個月

長榮海運（2603）年終今日開獎，今年獲利較去年大幅成長，據悉仍大手筆發出20個月年終獎金，累計4年下來，績效好的員工最高抱回超過120個月的年終獎金。

中國狂掃輝達降規版晶片 分析師：買氣增5成

受到美國晶片出口禁令影響，輝達（NVIDIA）只能向中國銷售效能銳減的降規版晶片。然而分析師發現，降規版晶片不僅為輝達帶來數百億美元收入，今年第4季銷售更季增50%，買氣超乎預期。