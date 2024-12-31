快訊／124萬人注意！0056續配1.07元　年化配息率逾11%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
擁有124萬股民的季配息ETF元大高股息（0056）今（31）日公告每股配發1.07元，與上次配息行情一致，以今日收盤價36.68元估計，0056配發率超過11.66%。
元大投信公告，0056這次配息預計114年1月17日除息，最後買進日落在114年1月16日，受益分配日在114年2月20日。
0056今年4次季配息公告各為0.7元、0.79元、1.07元與1.07元，合計3.63元。
0056 連續穩定配息已將推進第15年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF，穩定配息績效更成為資金避風港，成為第4季唯一一檔62個交易日全數呈淨申購的ETF。
2024年0056配息紀錄表現亮眼，全年配息金額刷新歷史新高。而台股企業同年獲利強勁，預估將挹注2025年股利配息表現，搭配0056帳上豐沛的平準金收益，成為穩定配息的重要來源。
同時，隨著AI趨勢確立，台灣出口暢旺，外資預估將有利「成長型高股息」標的表現，其定義為「未來12個月股息殖利率最高，且2023至2024年股息呈正成長」，而0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，即隱含成長因子在內，未來表現高度受惠。
讀者迴響