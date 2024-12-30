快訊／威力彩連18槓！下期上看「3.7億」　周四再拚發財夢

一張近萬元價差！ 金興精密1月2日起開放申購

金興精密（7732）股票初次上市承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購之方式辦理，並將於114年1月2日至1月6日辦理為期三天的公開申購，申購股數計1,120張，將於1月8日公開抽籤，並預計於1月14日掛牌上市，本次公開申購價格為每股40元。以30日興櫃成交均價約49.43元計算，粗估中籤之潛在獲利約23.50%，一張有望賺近萬元。

華航年終獎金傳上看10個月 公司：董事會決議後定案

航空業年終獎金陸續揭曉，隨著今年全年獲利創高，星宇航空（2646）、長榮航空（2618）都將發出史上最高的年終，華航（2610）也傳將發出10個月的年終獎金，對此，華航表示，年終獎金需等全年獲利結算完成，並依照團體協約與工會協商後續經董事會決議後定案。

「新新併」新進展！新壽今通過員工安置計畫 元富證完成勞資協商

新光金(2888)子公司新壽今日董事會通過經理人及員工安置計畫，並已於同日公告於新壽內網，安置計畫以全員留任為主軸，年資超過15年者，優退最高上看2N，留任滿三年者加發獎金2個月，希望透過留任獎勵讓全體員工都能安心留下來，一起與公司攜手打拚成長，截稿前新光金發言人尚未回應。

日月光攜倍利科技、和碩 開發AI檢測技術並成立AI應用聯盟

封測大廠日月光投控（3711）27日攜手倍利科技與和碩，共同簽署「封裝基板AI檢測系統」合作備忘錄，並宣布成立AI應用聯盟（AI Application Appliance, AAA）。日月光表示，這次跨界合作旨在結合AI技術，創建基板產業視覺檢測新標準，為供應鏈數位轉型與生產效率提升注入強大動能，開創智慧製造新里程碑。

AI大躍進！全球氣候科技投資 2024年籌集近2000億元

PwC今（30日）發布《2024氣候科技現狀報告》(State of Climate Tech 2024)，報告發現，全球對氣候科技新創企業的投資交易放緩，但投資人仍在專注於人工智慧（AI）應用、氣候變遷調適及前瞻性能源解決方案的新創企業中尋找投資機會。

長榮航年終獎金7個月 明年再調薪4％

長榮航（2618）今年獲利預計將再創新高，年終獎金發放也毫不手軟，繼去年發出6個月年終後，據悉今年將發出7個月、明天就會入帳，且明年還會調薪4％，改寫過去紀錄。

Q Burger饗樂餐飲1／6登興櫃 拚10年達2000店

連鎖早餐店Q Burger饗樂餐飲（7797）將於明年1／6正式登錄興櫃，每股參考價為118元，Q Burger今年前11月合併營收達20.28億元，超越去年表現，董事長鄭瑞賓表示，目前擁有近200間直營門市、逾千人團隊，明年目標開出500間門市，長期目標拚5年1000家、10年達2000家。

台新玫瑰卡奪2024信用卡熱搜王座 前10強榜單一文看

年底消費精打細算，不知道刷哪張卡最划算？Yahoo奇摩今（30）公布2024年度「十大熱搜信用卡」排行榜1，讓大家輕鬆掌握最夯回饋！今年由旅遊相關信用卡成主流，有超過半數與國外高回饋相關的信用卡入榜；而LINE Pay、街口支付等行動支付的高使用率也讓有相關回饋的信用卡備受青睞。

AI概念股橫掃台股 台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔16% 摜至史上新低

南韓濟洲航空（Jeju Air）發生一架波音737-800客機墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還，導致濟洲航空在台北時間今（30）日上午8點半以後急殺逾16%，觸及歷史新低6920韓元。