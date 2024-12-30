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快訊／威力彩連18槓！下期上看「3.7億」　周四再拚發財夢

▲▼威力彩連槓39期，頭彩獎金上看17.5億。在高彩金的吸引下，投注站買氣明顯回升，傍晚下班時分，為於西門町的發樂發投注站已出現排隊下注的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

威力彩本期(12/30)頭獎未開出，邁入連18槓，下期(1/2)預估銷售0.85~0.95億元，頭獎累積金額預估上看3.7億元。

威力彩30日獎號出爐，第一區號碼為08、12、16、06、31、23，第二區號碼為01。

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關鍵字： 威力彩開獎連18槓下期預估銷售额

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