證交所公布9檔注意股　錼創九十日收盤價漲幅達166.28%上榜

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布9檔注意股，其中錼創科技-KY創（6854）因最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.28%，因此被列入。
芯鼎（6695）則因12月27日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.55%，且12月27日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.50%，因此被列入。
另外還有宇隆、佳能、慧洋-KY、揚智、眾達-KY、雷虎、興能高被列入。
▲證交所公布注意股。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
證交所今日公布9檔注意股，其中錼創科技-KY創（6854）因最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.28%，因此被列入。
芯鼎（6695）則因12月27日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率66.55%，且12月27日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.50%，因此被列入。
另外還有宇隆、佳能、慧洋-KY、揚智、眾達-KY、雷虎、興能高被列入。
關鍵字： 注意股
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金興精密（7732）股票初次上市承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購之方式辦理，並將於114年1月2日至1月6日辦理為期三天的公開申購，申購股數計1,120張，將於1月8日公開抽籤，並預計於1月14日掛牌上市，本次公開申購價格為每股40元。以30日興櫃成交均價約49.43元計算，粗估中籤之潛在獲利約23.50%，一張有望賺近萬元。
2024-12-30 16:55
航空業年終獎金陸續揭曉，隨著今年全年獲利創高，星宇航空（2646）、長榮航空（2618）都將發出史上最高的年終，華航（2610）也傳將發出10個月的年終獎金，對此，華航表示，年終獎金需等全年獲利結算完成，並依照團體協約與工會協商後續經董事會決議後定案。
2024-12-30 16:04
新光金(2888)子公司新壽今日董事會通過經理人及員工安置計畫，並已於同日公告於新壽內網，安置計畫以全員留任為主軸，年資超過15年者，優退最高上看2N，留任滿三年者加發獎金2個月，希望透過留任獎勵讓全體員工都能安心留下來，一起與公司攜手打拚成長，截稿前新光金發言人尚未回應。
2024-12-30 15:35
封測大廠日月光投控（3711）27日攜手倍利科技與和碩，共同簽署「封裝基板AI檢測系統」合作備忘錄，並宣布成立AI應用聯盟（AI Application Appliance, AAA）。日月光表示，這次跨界合作旨在結合AI技術，創建基板產業視覺檢測新標準，為供應鏈數位轉型與生產效率提升注入強大動能，開創智慧製造新里程碑。
2024-12-30 15:19
PwC今（30日）發布《2024氣候科技現狀報告》(State of Climate Tech 2024)，報告發現，全球對氣候科技新創企業的投資交易放緩，但投資人仍在專注於人工智慧（AI）應用、氣候變遷調適及前瞻性能源解決方案的新創企業中尋找投資機會。
2024-12-30 14:57
長榮航（2618）今年獲利預計將再創新高，年終獎金發放也毫不手軟，繼去年發出6個月年終後，據悉今年將發出7個月、明天就會入帳，且明年還會調薪4％，改寫過去紀錄。
2024-12-30 13:03
連鎖早餐店Q Burger饗樂餐飲（7797）將於明年1／6正式登錄興櫃，每股參考價為118元，Q Burger今年前11月合併營收達20.28億元，超越去年表現，董事長鄭瑞賓表示，目前擁有近200間直營門市、逾千人團隊，明年目標開出500間門市，長期目標拚5年1000家、10年達2000家。
2024-12-30 16:14
年底消費精打細算，不知道刷哪張卡最划算？Yahoo奇摩今（30）公布2024年度「十大熱搜信用卡」排行榜1，讓大家輕鬆掌握最夯回饋！今年由旅遊相關信用卡成主流，有超過半數與國外高回饋相關的信用卡入榜；而LINE Pay、街口支付等行動支付的高使用率也讓有相關回饋的信用卡備受青睞。
2024-12-30 13:00
Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。
2024-12-30 12:58
南韓濟洲航空（Jeju Air）發生一架波音737-800客機墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還，導致濟洲航空在台北時間今（30）日上午8點半以後急殺逾16%，觸及歷史新低6920韓元。
2024-12-30 08:53
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