金管會創新處今揭牌！ 　彭金隆拋「3期許3任務」

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會宣布成立「金融市場發展與創新處」（以下簡稱創新處）於今（31）日舉行揭牌儀式，金管會主委彭金隆說，「主動、創新、發展」作為成立創新處期許，要主動找事做、做別人沒想到，或是想到但沒做好，以擴大現有業務規模；金融市場發展及創新處處長胡則華指出，創新處有「主動前瞻」、「創新合作」、「永續繁榮」等三大任務。

彭金隆指出，今年5月22日首次立法院進行業務報告時，就承諾要設立金融市場發展創新單位，歷經七個月又11天的籌備，創新處終於正式成立，這對市場承諾履行，其次與行政院長卓榮泰討論施政方向時，便提出「金融監理不能鬆、金融市場發展不能忘」的兩大原則。

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創新處下設四科，各科負責業務如下：

第一科(金融創新一科)：成立單一窗口統籌金融科技案件之諮詢、評估及實際案件之受理；訂定發布金融創新發展相關規範、指引、要點等；促進金融科技之國際交流及蒐集分析趨勢等。

第二科(金融創新二科)：管理創新園區；督導國內大型創新領域展覽論壇；規劃與執行生態圈合作事項；規劃金融科技專案補助及篩選評估；規劃國內新創技術海外輸出、資金與合作案之媒合；規劃金融科技及監理科技之人才培育等。

第三科(綠色金融科)：規劃執行及管考綠色及轉型金融行動方案；蒐集、研析淨零與轉型議題之趨勢；推動先行者聯盟淨零工作平台；擴大綠色及轉型金融之國際交流及專業輸出；規劃國內宣導及教育訓練等。

第四科(金融發展科)：蒐集國際金融市場發展相關措施，評估我國推動可行性與方式；辦理永續金融評鑑、精進永續金融證照；研析、彙辦亞洲資產管理中心之政策並管考推動進展及成果；與相關部會等協調共同促成發展性質之案件等。

