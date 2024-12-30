2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄　明年重押AI題材

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

高股息ETF今年席捲全台，成為熱搜關鍵字，盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息（00878）今年帶給投資人多項驚奇表現，包括受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現，創下00878成立以來多項全新紀錄。

回顧2024年，今年5月17日時，00878受益人數來到126萬9986位，首度超越中鋼（2002），成為台股受益人第一名個股，00878以成立4年「新國民ETF」之姿，躍居成為台股最多股東人數的人氣王，雖第三季7月時台積電曾一度超車，但00878後來居上，10中旬重回冠軍，並在11月15日受益人數衝破150萬大關，為台灣ETF創下最高紀錄，目前擁有155萬名股民，持續穩居股民最多的台股標的。

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00878今年度帶給百萬投資人的第二大驚喜是7月10日宣布要調降保管費，原本費用率在ETF中已是數一數二低的00878，公告保管費由每年的0.035%調降至0.03%，經保費率合計僅有0.28%，讓150多萬股民開心受惠，無論大戶、退休或小資族，都能享受更低的投資成本，輕鬆持有00878。

00878的第三大驚喜是規模再創高，今年以來00878規模第一季至第四季穩健增長，分別增加155.08億元、272.02億元、353.73億元，以及第四季的528.51億元，全年總計增加1309.34億元，截至12月30日，基金規模3802.92億元，相較去（2023）年底的2493.58億元增加幅度高達52.5%，規模在全台ETF中排第二。

第四項紀錄則是今年9月時，00878定期定額戶數已連續增加43個月，連續3年半以來，每個月皆呈現增加趨勢，11月00878的定期定額戶數為303,316，為全類型ETF第一。國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878採取穩健策略，追蹤國際知名的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，2020年4月剛成立時，為台灣首檔季配型的股票ETF，以現金殖利率加權，結合ESG及高股息，精選強而有力標的，強調產業均衡分散，注重過去3年的EPS及公司市值。

00878如同國泰金控在資產管理的理念「夠穩健才能靈活前進」，展望明（2025）年，台股在AI帶動下可望維持多頭格局，而台股另一大支撐為金融業，今年獲利表現出色，FED已展開降息周期，明年對金融股亦是利多，00878成份股包括六成電子及二成金融，看好基金明年表現，建議投資人定期定額00878，簡單投資也能是高效理財。