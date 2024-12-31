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蘇州一港四區貨櫃裝卸量破千萬　最大貨櫃港太倉每周三班航兩岸

▲蘇州一港四區當中最大的貨櫃場太倉。（圖／取自蘇州市府官網）

▲蘇州一港四區當中最大的貨櫃港太倉。（圖／取自蘇州市府官網）

記者張佩芬／台北報導

本月26日，蘇州一港四區創下年度貨櫃總裝卸量千萬紀錄，超越高雄港，成為中國大陸第一個裝卸量破千萬的內河港口，連續15年位居長江第一；在江蘇、太倉、常熟與張家港四個區當中，貨櫃裝卸量逾八成來自太倉港，太倉也是唯一與台灣之間建立有貨櫃定期航線的港口，每周共有三個航班。

太倉的兩岸航線由香港華浩海運經營，以可裝載500-600箱(20呎櫃)貨櫃船提供每周兩班，另上海錦江航運以1000-1800箱貨櫃船提供每周一班，其中華浩專營台灣與太倉航線，錦江航運則是航行太倉、台灣到東南亞航線，東南亞彎靠港口包括新加坡、曼谷、蘭查邦與胡志明等。

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香港華浩在台總代理是華岡集團旗下的華浩船務代理公司，上海錦江則是由世邦集團與瑞可集團合資設立的瑞世船務代理公司擔任總代理。

國內海運界高層指出，大陸官方因為天津、大連霧期很長，很多內陸城市貨載都從韓國釜山轉運，於是太倉港與上海港、寧波舟山港、安徽港及江蘇省內其他港口展開合作，建設完善的長江內河航運體系，成為中國大陸率先實現跨省通關一體化的港口，讓大量貨載能由上海進出，也有部分經由台灣轉運。

太倉港地處長江及沿海開放交匯處，擁有38.3公里長江岸線，水深12.5公尺，是江蘇省僅有，中國大陸少見的天然良港。

該港被稱為長江上「最聰明」的港口，2022年就有全國內河及長江流域首個堆場自動化碼頭。碼頭配置15台無人雙懸臂梁自動化軌道吊，可通過AR和人工智能技術自動識別集卡位置進行裝卸操作，讓原本需要坐在18米高的吊機下方，透過玻璃窗，一邊看著下方的集裝箱一邊手動操作起吊的作業人員，改在控制中心的電腦前，即可對堆場上的貨櫃進行「隔空取物」，設備作業人員減少了約70%，作業效率提高了20%。

該港是大陸唯一享受海港待遇的內河港口，全力打造為上海國際航運中心重要北翼，2023年貨櫃裝卸量達803.9萬箱(20呎櫃)。

華浩船務指出，目前台灣與太倉間航班，去程僅約有五成貨，以面板、電子零件等科技產品為主，回程約有九成貨，包括紡織品、衛生紙、清潔用具等民生用品，若以貨品價值，去程貨品價值遠高於回程貨品，若從運價來看，回程運價約是去程的三倍，雙向貨載相當不均衡。

據透露，去程運價僅收50美元，但要收5600台幣吊櫃費、2000台幣文件作業費、225台幣貨櫃封條費，在太倉則要收貨櫃場作業費825人民幣、450人民幣換單費等。

關鍵字： 蘇州一港四區貨櫃裝卸量破千萬太倉航兩岸

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