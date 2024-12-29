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投保職業工會注意！勞保局公布2家欠繳保費　將暫拒給付

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

據勞保局統計截至113年12月16日，有台北市美髮美容技術指導員職業工會及臺北市數位科技動畫職業工會等2家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局公布欠繳保險費之職業工會名單，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若工會之欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

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但為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足資證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，共同維護工會及會員權益。

關鍵字： 勞保局職業工會保險費欠繳工會會員

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