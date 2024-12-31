台積電2024抱一年1張賺48.2萬　年漲逾8成刷25最大漲幅

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台股2024封關日，護國神山台積電（2330）終場以1075元作收，封關日下跌15元或1.38%，不過台積電過去一年股價可說是直衝天際，整年上漲幅度高達81.28%，若去年封關日買進一張抱到現在，投資人現在已有48.2萬元的帳面獲利。

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回顧台積電去年封關日，終場收在593元，經過一年，台積電股價已來到1075元，上漲482元，漲幅達81.28%，這也是台積電自2008年以來寫下的單年最高漲幅，第二名則為2019-2020年，有60.12%的漲幅，不過考慮到台積電今年股價是從近600元開始起漲，上演這樣的股價表現實屬驚奇。

台積電股價在今年不只成功叩關千元，更曾高達1100元新天價，目前更已穩居千金股行列，目前以台股價格排名來看，也已來到第16名，即將挑戰AES-KY，和第17名的鈊象，也有超過百元的差距。

台積電累計2024年1至11月營收約為新台幣2兆6161億4500萬元，較去年同期增加了31.8%。台積電日前也在法說會中釋出針對第四季的最新財測，台積電預期第四季營收，以美金計算，約會落在261億元至269億元之間，換算下來，季增約13％。

若以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期第四季毛利率約落在57％至59％之間，營利率約落在46.5％至48.5％。

按此計算，台積電12月儘管還未公布營收，但只要達2850億元，台積電全年營收就有望挑戰3兆元大關，創下歷史新高，如果成真，台積電股價和營收都將在2024年寫下新紀錄。

台積電董事長魏哲家日前也針對今年全年營收展望也表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長，較上一次24％至26％再上修。