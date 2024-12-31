台積電目標價上看1360元！　第一金投顧：明年台股衝26500

▲第一金投顧估，2025年台股上看26500點。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股即將邁入新的篇章，展望2025年，第一金投顧認為，台股主軸仍然是AI相關的半導體產業，市場估計台積電（2330）今、明年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前1090元、PE 僅18.6倍，市場平均目標價在1360元，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數下半年上看26500點！

2025年1月隨著川普再度上任，未來政治影響經濟如何發展，近期市場觀望是料想的到的狀況，但隨著川普正式上任，不確定因素持續消失，台股接下來的紅包行情可以期待。資金面方面，2025年美國利率預期降息兩碼至4.0%，2026年再降至3.5%，長期中性利率則在3.0%，市場低利率時代已經走入歷史，加上可預期的關稅及貿易戰，2025年將是較動盪、需要謹慎面對的一年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望一月，1月7日~1月10日將於美國拉斯維加斯舉行CES展，CES展是年度全球最大消費性電子展，包括先進材料、智慧車輛、無人機與機器人科技等都將成為今年亮點，相關的AI伺服器供應鏈、AI PC和網通將成為投資核心主軸，相關個股包括台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎、（6669）勤誠（8210）、川湖（2059）、台光電（2383）、中光電（5371）等。

Nvidia也將發表全新50系列顯卡，包含華碩（2357）、技嘉（2376）等可以留意。任天堂也睽違七年將推出第二代Switch，相關供應鏈原相（3227）、創惟（6104）等，其餘包括重電綠能、配股題材富邦金（2881）、中信金（2891）等金融股等。綜合以上，川普1月20日將就任後不確定因素將消失，資本市場將從政治面回歸基本面，農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，謹慎面對新變局，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可伺機布局明年第一季的行情。

