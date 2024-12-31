經濟部8大新制元旦上路　礦產權利金回饋估3.3萬人受惠

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

即將迎接2025年，經濟部祭出8項攸關民眾權益的新制，像是「礦產權利金回饋金撥放辦法」，初估約3.3萬人受惠，每人預計可領約2000元；另「冷氣機新能源效率基準實施」、修正「應施檢驗配電器材類商品之相關檢驗規定」等，都攸關民眾權益。

1. 礦產權利金回饋金撥放辦法

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為保障受影響範圍內居民與礦業權者間權利及義務，帶動地方共榮共存，地礦中心提撥所收礦產權利金之一部分，作為必要回饋措施所需經費，預計將提撥約6600萬元，初估約有3.3萬民眾可以受惠，平均每人約可領到2000元，將採礦所得利益與民共享。

2. 冷氣機新能源效率基準實施

為降低住宅部門用電，能源署2022年7月公告修訂冷氣機容許耗用能源基準（MEPS）與能源效率分級標示基準，提升產品能效基準，引領產業精進高效率冷氣機產品研發，民眾可逐步汰換家中老舊冷氣機產品，選購更節能的高效率冷氣機，於日常生活中節電。

3. 公告修正「應施檢驗配電器材類商品之相關檢驗規定」

因應商品型態變化，為保障消費者權益，配線用插頭及插座等8項配電器材類商品擴大列檢範圍，應依規定完成檢驗程序，符合檢驗規定後，始得運出廠場或輸入，於國內市場陳列或銷售。

4. 公告修正「應施檢驗一般家用電器商品之相關檢驗規定」

因應市場及消費者需求變化，冷凍櫃列檢範圍修正增加臥式冷凍櫃，及增加容量至700公升以下者，應依規定完成檢驗程序，符合檢驗規定後，始得運出廠場或輸入，於國內市場陳列或銷售。

5. 公告訂定「應施檢驗移動式空氣調節機商品之相關檢驗規定」

標準局公告訂定應施檢驗移動式空氣調節機商品之相關檢驗規定，應依規定完成檢驗程序，符合檢驗規定後，始得運出廠場或輸入，於國內市場陳列或銷售。

6. 修正「新創產業積極型專利審查試行作業方案」

擴大新創產業積極型專利審查加速方案適用對象，第一類為設立未滿8年的新創公司、第二類為2年內獲頒NEXT BIG獎、新創事業獎、國家產業創新獎、國家發明創作獎項公司，申請件數每月皆以6件為上限；第三類則為依政府科技發展計畫委託執行單位輔導之公司，每月無申請件數限制。

7. 發明及設計專利申請案申請延緩實體審查

放寬專利再審查申請案於審查意見通知函送達前，可申請延緩實體審查，使廠商更全面且更加彈性地利用發明及設計專利，並利公司企業進行全球專利布局。

8. 對外公開發明專利檢索歷程

財團法人專利檢索中心協作的發明專利申請案，於審查發文檢附檢索報告時，一併公開檢索歷程，使申請人更完整了解審查心證，並提供公眾更多檢索資訊應用。