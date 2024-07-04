ITI國際企業菁英站上職場大聯盟　要擊出人生全壘打

▲外貿協會董事長黃志芳於開場致詞勉勵結訓學員及新生勇敢面對挑戰。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際企業經營班(國企班)113年度學員結訓暨新生開訓典禮，昨(3)日以「揮出夢想、擊出人生全壘打」為主題在台北國際會議中心重磅登場，活動由外貿協會董事長黃志芳主持。

開訓典禮邀請貿易署主任秘書戴婉蓉、經貿人員培訓所所長李旻禧等貴賓，以及多位在各大企業擔任要職的傑出國企班校友蒞臨觀禮，期勉84位結業學員開創人生新局，同時也歡迎55位新生加入國企班。

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黃志芳回憶起1987年被外交部選派參加「國際經濟事務研習班」，與首屆ITI學員在新竹校區一同受訓時的情景。他表示，國企班多年來已成為培養國際企業人才的金字招牌，這些年來在全球推廣台灣公務時，處處可見ITI校友頭角崢嶸，為台灣打拼。

呼應本次典禮「揮出夢想、擊出人生全壘打」的主題，黃董事長引用棒球名將貝比魯斯的名言「不要讓恐懼阻止你揮棒」，勉勵學員及新生勇敢面對挑戰，不怕失敗。

他指出，職場上競爭激烈，常會遇到困難挑戰，正如大聯盟球星大谷翔平經常在兩好球後才擊出全壘打；他也引述網球名將費德勒在Dartmouth College的畢業演說內容，勉勵學員：「看似輕而易舉，其實是個迷思。」強調人生精采的表現都是執著苦練、不斷自我挑戰的結果，要忘卻過去的失敗，專注在下一次的考驗。

▲本屆國企班84位結業學員大合照。（圖／貿協提供）

戴婉蓉在致詞時提到，國企班已邁入第37年，培育了近7千名國際企業人才，是台灣企業非常重視的人才來源。她鼓勵學員善加利用ITI的學習及人脈資源，豐富自己的人生。

她指出，當前國際上AI與淨零的雙軌轉型，從企業到政府部門都需要學習將AI融入工作中，而ITI已經將AI技能訓練納入課程，強化學員的職場競爭力。近年來，ITI對企業界的吸引力與日俱增，學員的工作選擇機會更多，貿易署也將持續關注人才培訓需求，與外貿協會共同為人才培訓注入新資源與動能。

身兼ITI校友會理事長的崇越電通執行長張勝和表示，國企班最寶貴的是遍布全球、人數眾多、在各行各業深耕有成的校友會人脈寶藏，是台灣對外貿易的一股關鍵力量。他鼓勵學弟妹除了培養自身在商務外語及經貿知能的基本功，更要借力使力，建立職涯人脈網絡。

國企班的學員在此次典禮中不僅得到了滿滿的祝福與期許，也感受到來自前輩們的寶貴經驗分享和激勵。未來，他們將肩負起推動台灣企業國際化的重要責任，繼續勇敢迎接挑戰，實現夢想。相信在國企班這個強大平台的支持下，他們必定能在全球舞台上大放異彩，為台灣的經濟發展貢獻力量。