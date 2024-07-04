19千金來了！3檔今年漲幅超車台積電　華城漲逾210%最猛

▲台積電股價破千元，台北股市大漲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「護國神山」台積電（2330）今（4）日以1005元高價作收，今年以來漲幅近7成，並成為第19檔千金股，不過《ETtoday新聞雲》盤點上市櫃19檔千金股今年以來漲跌情形，發現包括重電股華城（1519）、半導體設備與維修工程商弘塑（3131）、遊戲股鈊象（3293）股價漲幅皆超車台積電，其中以華城漲幅逾210.4%最猛。

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▲19檔千金股表現，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製）

受惠AI題材加持台積電今日開盤即奔上千元，盤中雖然引發獲利了結賣壓，但終場仍穩守千元以上，以1005元作收。

法人指出，重電股華城今日與台積電同時成為千金股，華城短線因為夏季用電需求大，中長期另有台灣能源轉型政策、台電強韌電網計畫、美國推動逾兆美元基礎建設等利多，股價噴漲不休，今年以來漲勢凌厲，且華城目前仍為處置股，要到明天才出關，今日以1015元作收，略高台積電一籌，今年以來漲幅則達210.4%。

至於半導體設備廠弘塑則是隨著AI晶片對CoWoS先進封裝製程的需求一路飆漲，弘塑也是台積電CoWos設備商，且公司另有美系記憶體大廠訂單、並接洽韓國廠等利多，近期題材醱酵股價飆漲，今年來漲幅139.09%。

至於遊戲股王鈊象則在董事長李柯柱向外發言指出，今年東南亞以及歐洲市場成長動能強勁，全年營運有望再創高峰，近期股價無畏投信調節持續走揚，今日以1300元平盤價作收，今年來漲幅近8成。