基隆港舉辦歷年最大災害防救演習　47個機關團體投入參演

▲左上圖海巡署進行海上救援；右上圖直升機吊掛重傷傷患；下圖化學品儲槽救災滅火作業演習。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部與基隆市政府昨(4)日於基隆港共同舉辦「113年度基隆港大型客船與港口災害防救演習」，演習情境以「新台馬輪」搭載300名乘客於基隆港外海發生機艙起火的海難事故為主軸，結合直升機吊掛救援、啟動大量旅客逃生系統、娛樂漁船協助接駁、大量傷患後送及安置、油污染應變處理、無人機攻擊等複合型災害。

演習由交通部航港局、台灣港務公司基隆港務分公司及基隆市政府整合中央、地方與民間共47個機關(構)投入，航港局葉協隆局長親自擔任帶隊官，行政院災害防救辦公室及國土安全辦公室均派員指導，是基隆港近年來最大規模的演習，演習過程緊湊逼真，歷時3小時圓滿結束，強化港市在救災體系的應變機制。

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▲左上圖帶隊官航港局葉協隆局長致詞；右上圖大量傷患後送救治演習；下圖相關辦位主管演習大合照。（圖／航港局提供）

交通部表示，本次演習動員中央、地方及民間救災能量，總計投入直升機1架、船艦10餘艘、車輛23輛及300多人參與演習，演習的目的以驗證同年6月4日辦理之兵棋推演「海難救援應變」、「船舶油污染應變」及「港口保全應變」等緊急應變的實兵演習，並統合及檢視各機關之應變標準作業程序(S.O.P)，以災害整備預防的概念，當有災害發生時，各機關(構)能即時啟動應變機制，將人民生命及財產的損失減少到最低。

航港局為落實全方位災害防救整備，演習秉持「從嚴、從難、求精、求實」之原則，務實探討各項防災及救災議題，以基隆至馬祖定期航線之「新台馬輪」肩負台灣-馬祖離島重大運務，設定為演習救難之主軸，為離島航線旅客運輸更增添一層保障。

台灣四面環海，海運是經濟運輸的重要支柱，期望透過本次實兵演習，提升各機關(構)緊急應變能力，並結合公私部門總能量，組建精實之災防及救災應變團隊，強化商港在災害防救體系的應變機制，為我國港口及旅客建構最強的防護網。