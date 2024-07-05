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台積電上漲5元至1010　指數漲逾60點刷新高

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

周四（4日）逢美國獨立紀念日，美股休市，台股今（5）日以上漲9.48點、23532.01點開出，指數區間震盪，指數上漲逾60點，衝破23600點，再刷新高，台積電（2330）上漲5元至1010元。

法人指出，台積電股價站上千元，權值股成盤面主流，短線觀察台積電是否可以站穩千元大關。
 

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關鍵字： 台股台積電

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