夏天熱爆！近95%勞工想放高溫假 盼有高溫津貼2338元

炎炎夏日到來，全台氣溫就像烤番薯般高溫，也再度掀起高溫假、高溫津貼議題，根據yes123求職網調查，有近95％民眾支持政府訂定高溫假制度，更有近97％認為應該有高溫津貼，且平均希望每月補貼2338元。

大盤創高！「33檔台股ETF」也破新高紀錄 336萬股民都賺錢

權值王台積電（2330）站上千元大關，締造「19千金」榮景，大盤創新高之際，台股ETF績效也水漲船高，統計共有33檔ETF收盤價刷新高紀錄，也讓336萬名受益人投資都賺錢。

00878股價創新高！成立近4年規模衝破3千億 130萬股民都賺錢

台股多喜臨門！不僅台積電成為「千金股」，推升大盤勁揚創新高，全台最多人持有的投資標的國泰永續高股息（00878）在這波大漲帶動下，4日收盤價24.1元寫新高，5日開盤再飆上24.24元，改寫基金成立以來新高，逾130萬受益人都賺錢。

台積電賣飛該追嗎？ 賣股的短中長期策略大不同

投資常常遇到的盲點，講的不是找績優股，因為好公司並不是很難找，問題是怎麼賣股，所以這次要討論的是賣股時機，所謂「會買的是徒弟、會賣的才是師傅！」投資股票也不是永遠都不停損，遇到股票真的不行了，或者有更好的機會時，那麼當然要考量賣股。

「黃仁勳AI妖股」再飆漲停燈！慧友7月連5天亮紅 續寫歷史新高

「黃仁勳AI妖股」慧友（5484）5日開盤不到3分鐘又亮燈飆漲停到118.5元，續寫歷史新高，光是7月就連續拉出5根停板，一度來回震盪觸及「瞬間價格穩定措施」進入暫緩撮合，最低報價為110.5元，而後又反彈飆漲。

少年股神好威！30歲以下零股交易戶數衝破33萬 稱霸所有年齡層

少年股神熱愛零股交易！金管會統計發現，截至今年5月，30歲以下上市零股交易戶已衝破33萬戶，占比近28%，稱霸所有年齡層。

晶片價格提升！三星利潤成長優於預期 股價寫今年新高

根據外媒路透社報導，由於人工智慧熱潮推動半導體價格反彈，使盈利從一年前的低基數提升，三星電子預計第二季營業利潤將成長15倍以上，估計截至6月30日的季度，其營業利潤從去年同期的6700億韓元增至10.4兆韓元（75.4 億美元），同時，三星股價也利多帶動下創新年新高，達86500韓元。

AI機器人超火熱！4檔概念股「連續亮漲停」 妖股狂飆漲逾3.5倍

年度盛會「2024世界人工智慧大會」（WAIC 2024）在中國上海登場，帶動機器人概念股，觀察5日盤勢，包括羅昇（8374）、盟立（2464）、穎漢（4562）、昆盈（2365）皆漲停鎖死，而且皆是連續3天以上跳亮紅柱燈，就連被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名的慧友（5484）也一度亮漲停。

快加油！ 下周汽油每公升擬漲0.1元

6月中國製造業景氣加速擴張，加上北半球進入夏季駕車出遊旺季，預期國際油價將向上攀升，國內油價下周也略為調整，汽油預估每公升實際調漲0.1元，柴油則不調整。

台積電上漲5元至1010 指數漲逾60點刷新高

周四（4日）逢美國獨立紀念日，美股休市，台股今（5）日以上漲9.48點、23532.01點開出，指數區間震盪，指數上漲逾60點，衝破23600點，再刷新高，台積電（2330）上漲5元至1010元。