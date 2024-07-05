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德州艾伯特州長明日抵台訪問　該州擁海空運樞紐地位

▲德州州長格雷格．艾伯特及其夫人希西莉亞．艾伯特將於明日率團抵台訪問。（圖／德州州長辦公室）

▲德州州長格雷格．艾伯特及其夫人希西莉亞．艾伯特將於明日率團抵台訪問。（圖／德州州長辦公室）

記者張佩芬／台北報導

美國德州州長格雷格˙艾伯特 (Greg Abbott) 今(5)日宣布，他將率領一個德州州長辦公室經濟發展暨觀光部和德州經濟發展集團組織的經濟發展代表團訪問台灣、韓國和日本，首站將是他首次訪問的台灣。台灣為德州第七大貿易夥伴，德州的休士頓港吞吐量名列全美第一，該州達拉斯機場是美國中南部、墨西哥與中南美客貨轉運中心。

德州擁有海空運樞紐地位，2023年休士頓和加爾維斯敦(Galveston)港口貨物吞吐量4.05億噸，繼續位居全美第1，較2022年成長6.4%， 港口海關以3445億美元總值，連續第2年排名全美第1。

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德州的達拉斯沃斯堡國際機場(DFW)去年名列全球第三大最繁忙機場，美國最大的航空-美國航空的基地和樞紐機場就在達拉斯，華航全貨機直飛航點包括達拉斯在內，美國中南部密西西比、奧克拉荷馬等六個州的航空客貨運主要經由達拉斯進出，該機場也是中南美與墨西哥的重要轉運站。

艾伯特州長一行將於今日啟程，在參訪期間，將與世界級商界及政界領導人會面，以推動對未來全球經濟至關重要的產業發展。他在行前表示：「放眼未來，德州正引領潮流，透過順暢合作和雙向經濟發展促進自由和機會，以賦予下一世代更多可能。」州長接著表示「德州為美國和全球各地的關鍵產業及新興行業提供發展和繁榮的平台及機會，例如：半導體和先端製造業。我期待與台灣、韓國和日本的商界及政界領導人會面，加強我們的經濟和文化夥伴關係，共同打造創新的未來」。

此次與州長一同來訪台灣的還有德州州長夫人希西莉亞˙艾伯特、德州州務卿簡·納爾森女士、德州州長辦公室經濟發展暨觀光部執行長阿德里亞娜˙克魯茲女士、德州經濟發展集團董事會秘書阿德里安˙坎納迪先生、德州經濟發展集團總裁兼首席執行官亞倫·德默森先生，以及5位德州議員和23位德州商界代表，《達拉斯晨報》的格羅默˙傑佛斯也將以德州隨團記者身份出席。

自2015年上任以來，艾伯特州長曾多次率領企業發展代表團訪問古巴、法國、印度、以色列、日本、墨西哥和英國。德州州長第一夫人和德州州務卿也率領業務發展代表團訪問了英國、德國和法國。

在2023年和2024年的最近一次訪問中，艾伯特州長簽署了德州與法國及德州與英國之間的經濟發展協議，以促進貿易、鼓勵創新並吸引了更多的外國直接投資到德州。這是艾伯特州長首次訪問台灣和韓國，並第三次訪問日本。

2022年，台灣在德州的外國直接投資超過50億美元，位居各國之首。截至2023年為止的過去10年裡，台灣企業在8個外國直接投資項目中投資了52.9億美元，為德州創造了2200多個就業機會。2024年前5個月，台灣企業在另外的兩個新項目，已投資達1.03億美元，預計將為德州創造220多個新的就業機會。2023年，德州與台灣的貿易總額達到213億美元，使台灣成為德州第七大貿易夥伴。而韓國及日本在2023年分別為德州的第四以及第五大貿易夥伴。

德州經濟發展代表團在台灣的行程將會拜會賴清德總統，並與經濟部長郭智輝簽署經濟合作發展意向書，以及宣佈鞏固德州與台灣經濟關係的重要項目。

這次出訪是由德州經濟發展集團贊助出訪費用，該公司是一家獨立資助和營運的非營利組織，負責行銷和推廣德州作為首要商業投資地點。

德州經濟發展集團與德州州長辦公室經濟發展暨觀光部這兩個單位是艾伯特州長經濟發展過程中最強而有力的後盾，旨在建立一個更偉大、更美好的德州。

關鍵字： 德州艾伯特州長明日抵台訪問海空運樞紐地位

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