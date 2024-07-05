貿協助台灣軟實力前進日本數位內容大展　估商機500萬美元

▲台灣館業者與買主交流踴躍。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

日本規模最大且最具指標性的數位內容展覽-東京內容產業展(Content Tokyo)，於本月3日至5日在東京Big Sight-West展出。台灣館在經濟部國際貿易署持續支持下，外貿協會攜手13家優秀廠商共組台灣館，展出原創圖像、數位內容創作、周邊技術服務提供等。

其中有多家獨立創作台灣業者以融入生活、療癒人心的IP角色參展，展現出強大的創作能量。據展覽主辦單位表示，該展今年約840家企業參展，參觀人次逾4萬人。台灣館廠商展出成果豐碩，預估商機可達500萬美元。

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台灣館展出內容多元豐富，台北捷運的宣傳大使麻吉貓、漫畫界的新星品牌ONI&MULI、第一部在日本播出的動畫DNAXCAT、擁有超過500款授權商品的貓貓蟲咖波、兒童動漫創作狐羽村、可愛圖套畫風的金馬桶、章魚熊等原創IP角色。

此外，還有圖像藝術代理經紀、印刷技術、周邊產品製作與數位全方位解決方案業者如凌雲、奧義、樂容文創、胡創、台灣碩網、松原好日及同力纖維精彩展出。

台灣參展商不僅具有許多獨特設計的IP角色，在周邊商品製作輸出也可多元合作；在展覽期間接獲許多大型商社、文具製品、出版社等洽詢圖像授權、代理、技術合作；如凌雲科技防偽雷射貼紙技術接獲日本知名印刷業者詢問合作、廣納歐美日IP品牌的胡創受到日本在地品牌洽詢代理服務、狐羽村創作團隊普羅米修斯與日本遊戲產業廠商商談動畫合作、第一次參展的獨立創作堅果星創媒本次也接洽50家買主詢問。

另萬代、SEGA、東販、伊藤忠等大廠、商社也都駐足瞭解臺灣館業者產品服務。Content Tokyo展覽是台灣內容產業相關廠商洽覓合作夥伴與推廣產品的重要平台，持續參展不僅提升知名度，更藉機開發更多跨產業、跨平台、跨市場的合作。

外貿協會協助台灣數位內容產業透過多元的行銷方式爭取海外商機，辦理一系列數位內容產業推廣活動，下半年規劃 「日本文創設計拓銷團」、「東京電玩展」、「亞洲數位內容產業線上拓銷團」等。持續掌握全球數位內容趨勢，推廣台灣文創軟實力，相關活動詳細資訊可至網站（