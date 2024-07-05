台積電「零股塔4年計畫」報酬率76％　他曝驚人收益：本多終勝

▲台積電股價衝破千元。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）股價突飛猛進，今（5日）以1005元作收，保持平盤，有網友透露，從2020年開始，就持續零股投資台積電，4年來已累積了1156股，報酬率達76.40%，當年入手時，股價為435元，如今已衝破千元，預估損益為50萬元，感謝自己一直以來的堅持，相信本多終勝。

該網友在Dcard發文，「台積電零股塔計畫」，從2020年8月零股入手435元的台積電，不管股價高低，只要有資金就持續買進台積電的零股，「不預設高點、不停損、不停利」，堅持了4年，終於有可觀的報酬率。他曬出對帳單，4年共買了1156股，報酬率76.40%，平均均價567.31元，付出成本約65萬，預估損益為50萬1037元。

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他透露，股價最一開始是435元，之後一路上漲到600多元，怎料2022年9月開始下跌，甚至跌到3字頭，「不停損持續買進就對了」，雖然不知道會跌到什麼時候，但他相信本多終勝，「反正就資金分很多批一直買，不用管手續費，本多終勝，本不多也能利用零股，資金分配，一路承接，硬買到漲」。

▲原PO買零股堅持四年。（示意圖／記者劉維榛攝）

堅持4年，終於有甜美的果實，股價突破1000元，他認為，台積電就是科技進步最重要的推手，所有人的日常生活所需都離不開台積電的晶片，AI出現只會讓需求更旺盛，「更不要說目前台積電一堆廠都還在建設當中，沒有不買進的理由，也沒有賣出的理由」。他透露，自己的投資策略就是「持續買進，長期持有」，看好三年後台積電的股價能夠上漲到1500元以上。

貼文曝光，掀起網友討論，「穩健的公司就是持續買進，沒在停損的，恭喜你」、「幾股幾股買，還可以買到1000多股真是厲害」、「好舒服的文章，真的是積少成多，不賭又有毅力」、「能堅持真的厲害」、「除了羨慕還是羨慕」、「太佩服了」。